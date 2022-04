Nous avons écrit ICI sur qui et comment il s’est amusé dans l’équipe nationale de Plesejedniky. La ville a influencé les relations tchéco-ukrainiennes, qui étaient basées sur des peintures d’artistes ukrainiens.

Des personnalités politiques célèbres s’amusaient sur la piste de danse à l’époque, le maire Petr Hejma, le député du groupe Pirt thl Jakub Michlek et son adjoint Michaela Krausová étaient également présents. Manel Burskov est également arrivé.

Ce n’était qu’une petite partie des invités. Entre autres sont apparus des noms épicés : Jean Burian. L’année dernière, il a été condamné à six ans pour fraude, l’année dernière, la Haute Cour a réduit sa peine à trois ans avec une condition de cinq ans, et le code du château est de près de six millions de couronnes, qu’il doit transmettre à cinq entités différentes.

Burian est un ancien groupe de communication du CPI Radovan Vtek.

Particulièrement proche du député Pirt Jakub Michlek. Lorsque le serveur Blesk.cz a publié une photo de Michlek lors de l’arrestation de l’ambassade de France lors d’un long voyage à travers Prague, Jan Burian a également été le premier à parler à certains d’entre eux.

Au bal de Prague 1, ils ont choisi de ne pas coincer la photo ensemble, Michlek s’est occupé de sa partenaire principale Michaela.