Une association européenne de consommateurs se plaint de la collecte de données personnelles contre Google

Des dizaines d’organisations européennes de défense des droits des consommateurs ont contacté des organismes de protection de la vie privée concernant les données personnelles collectées par les comptes de navigateur Google. L’association européenne des consommateurs BEUC, qui comprend des organisations nationales individuelles, l’a annoncé jeudi sur son site Internet. Des organisations de consommateurs, par exemple en France, en Grèce, en République tchèque, en Norvège ou en Slovénie, se sont tournées vers les autorités qui veillent à la protection des données personnelles.

L’organisation tchèque de consommateurs dTest a déclaré qu’avec d’autres organisations européennes de consommateurs, elle avait déposé une deuxième plainte contre Google. Ceci est adressé au Bureau de la protection des données personnelles et constitue essentiellement une violation du droit des consommateurs à des informations exactes sur le traitement des données personnelles et le traitement illégal des données personnelles lors de l’enregistrement d’un compte Google et pendant son fonctionnement.

« Contrairement aux affirmations de Google concernant la protection de la vie privée des consommateurs, les consommateurs sont sur la voie rapide du suivi lorsqu’ils s’inscrivent à un compte Google. Google ne prend qu’une seule étape pour suivre et utiliser tout ce que vous faites. Si vous souhaitez profiter de la confidentialité paramètres, vous devez passer par un processus plus long et un mélange d’options vagues et trompeuses », a déclaré la directrice de l’organisation dTest, Eduarda Hekšová. « En bref, lorsque vous créez un compte Google, vous êtes intentionnellement et par défaut exposé à la surveillance. La protection de la vie privée, en revanche, devrait être le choix par défaut et le plus simple pour les consommateurs », a-t-il ajouté dans un communiqué envoyé par dTest.

La Fédération allemande des organisations de consommateurs (vzbv) a envoyé une lettre à Google qui pourrait conduire à une action civile. Les agences de protection des consommateurs aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède ont écrit à leurs régulateurs de la protection des données, les avertissant que les pratiques de Google en matière de données personnelles sont régies par une réglementation commune connue sous le nom de RGPD.

« Le langage utilisé par Google à chaque étape du processus d’enregistrement est peu clair, incomplet et trompeur », a déclaré le BEUC. « L’option la plus favorable pour protéger la vie privée est présentée par Google comme une option sans avantage. Cela empêche les consommateurs de prendre des décisions éclairées lors du choix et conduit à un traitement injuste, non transparent et illégal de leurs données personnelles », a-t-il ajouté.

Mais Google a riposté. « Cette option est clairement étiquetée et conçue pour être facile à comprendre. Nous nous sommes appuyés sur des recherches approfondies, les conseils des autorités de protection des données et les commentaires des testeurs. Nous nous engageons à rendre cette option claire et simple », a répondu un porte-parole de l’entreprise. Il fait partie du groupe American Alphabet.

Google a répondu aux précédentes plaintes de confidentialité en disant que les utilisateurs peuvent modifier, supprimer ou suspendre des données dans les paramètres, et a également expliqué aux utilisateurs que Google collecte leurs données pour améliorer ses services.

Google, qui a été condamné à une amende de plus de huit milliards d’euros (plus de 198 milliards de couronnes) par les autorités antitrust de l’UE, fait face à deux autres enquêtes antitrust, rapporte Reuters. S’il est reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de l’UE en matière de protection des données, il peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires mondial.

Certaines des organisations de consommateurs mentionnées ci-dessus se sont plaintes de la collecte de données personnelles par Google auprès des autorités chargées de la protection de la vie privée il y a quatre ans, mais n’ont encore reçu aucune action. Avec les dernières plaintes, ils veulent augmenter la pression sur les autorités de régulation.

« Nous avons besoin d’une action rapide des autorités, car le fait que l’une des plus grandes entreprises technologiques du monde ignore le RGPD est inacceptable », a déclaré Hekšová de l’organisation tchèque dTest. « Cette affaire est d’une importance stratégique qui devrait être une priorité pour coopérer avec les autorités de protection des données à travers l’UE. »