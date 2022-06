Les préparatifs de la présidence de l’UE battent leur plein à Bruxelles, l’environnement institutionnel se pare de motifs tchèques | Nouvelles

A la veille du début officiel de la présidence tchèque de l’Union européenne, les préparatifs des événements politiques et culturels s’achèvent à Bruxelles.

Aujourd’hui, autour du siège des institutions de l’Union européenne sont décorées des bannières artistiques aux couleurs des drapeaux tchèque et européen ainsi que des photographies de lieux d’intérêt en République tchèque. Les derniers renforts sont arrivés à la mission diplomatique tchèque auprès de l’UE, et selon l’ambassadrice Edita Hrdé, il est temps de capitaliser sur plus de deux ans de préparation et d’être au centre des événements européens.

« Maintenant, il y a quelque chose comme de la nervosité avant de commencer, comme dans les grandes courses. Nous attendons donc avec impatience que tout commence », a déclaré le diplomate expérimenté à TK, qui dirigera une équipe de représentants permanents de plus de deux cents personnes, qui a presque doublé par rapport au fonctionnement normal. Il appartient aux diplomates et experts tchèques de préparer et de négocier des propositions de nouvelles normes européennes ou de nouvelles actions communes contre la Russie et l’aide à l’Ukraine.

Le budget présidentiel sera inférieur d’environ un tiers à celui de 2009, lorsque les Tchèques ont dirigé l’union pour la première fois. Toujours en raison de l’austérité, Prague a renoncé à son projet initial d’acheter un nouveau bâtiment pour son représentant à Bruxelles et a loué une partie du deuxième bâtiment administratif à côté du Parlement européen pour l’équipe présidentielle.

Malgré le fait que les Tchèques comptent moins de la moitié des cinq cents diplomates que la France compte pour sa présidence à Bruxelles, qui s’achève aujourd’hui, il y a un grand espoir dans la métropole des institutions de l’Union européenne avec les Tchèques depuis six mois à la tête de vingt -sept pays.

« Bien sûr, ils posent des questions sur l’Ukraine. Ils veulent savoir comment nous nous comporterons dans diverses situations. Je dis souvent que les Tchèques sont des maîtres de l’improvisation, nous sommes donc prêts à réagir à des événements inattendus », a décrit Hrdá en décrivant les attentes des diplomates d’autres pays. États membres.

Cependant, les Tchèques veulent se rendre visibles à Bruxelles dans les six prochains mois d’une manière autre que les orientations politiques de l’UE. L’événement officiel d’ouverture sera une course nommée d’après l’athlète légendaire Emil Zátopka seulement samedi, mais aujourd’hui les rues et les halls de Bruxelles sont remplis de motifs tchèques.

Une exposition de photographies montrant les monuments architecturaux et les lieux d’intérêt de la République tchèque commence juste devant la Commission européenne. Selon Věra Jourová, vice-présidente de la commission, l’organisation des six douzaines d’expositions de photos est une tentative de faire mieux connaître la République tchèque à Bruxelles.

« C’est aussi le devoir de la présidence tchèque – d’amener davantage la République tchèque en Europe, dans son leadership et sa prise de décision », a déclaré Jourová à TK.

La présidence tchèque de l’UE est prête et commence demain. Le Représentant permanent de la République tchèque accueille 70 journalistes bruxellois pour apprendre quelques derniers détails sur ce que nous voulons accomplir au cours des 6 prochains mois. #EU2022CZ pic.twitter.com/qLnCxUHyef — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) 30 juin 2022

Près de la commission, par un après-midi pluvieux de Bruxelles, des drapeaux réalisés par des artistes tchèques et européens, découvrant de nouvelles variations sur les symboles traditionnels tchèques et européens, flottaient dans plusieurs rues.

« L’une des bannières n’a pas été bien imprimée dans les médias, elle est donc arrivée un jour plus tard, ce qui nous inquiète », a déclaré Jitka Pánek Jurková, directrice du Brussels Czech Center, qui a supervisé l’installation de l’œuvre sur les câbles tendus. au-dessus des rues entourant les institutions de l’UE. L’installation survolera la tête des Bruxellois et des visiteurs jusqu’à fin juillet.