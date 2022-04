Un quart des pensions va à l’alimentation de base. Enquête comparant les revenus des seniors dans le monde

En moyenne, 15 453 couronnes – c’est la pension moyenne des seniors tchèques. Et comme les serveurs de Picodi l’ont calculé, près d’un quart de cela est tombé sur les achats d’épicerie. Dans le classement des retraites, la République tchèque est classée 17e sur 44 pays dans le monde. Le montant le plus bas est accordé aux personnes âgées en Ukraine.

retraité norvégien selon l’analyse revient en moyenne à 1797 euros, soit environ 43 900 couronnes par mois. Les pays nordiques occupent ainsi la première place. La Suisse a terminé à la deuxième place avec la deuxième pension la plus élevée (1704 euros) et les États-Unis à la troisième place avec 1482 euros, soit environ 36 200 couronnes.

Photo: Picodi

En revanche, les retraités percevaient les montants les plus bas en Albanie (128 euros), en Moldavie (128 euros) et en Ukraine, où ils recevaient en moyenne 110 euros, soit moins de 2 700 couronnes par mois.

Les analystes du serveur ont également découvert combien d’argent de retraite le mois moyen dépenserait pour la nourriture dont il avait besoin pour survivre. Le panier alimentaire selon Picodi contient 10 groupes de produits de base – 12 petits pains, trois kilogrammes de riz, 20 œufs, 12 litres de lait, cinq litres de yaourt, 1,5 kilogramme de fromage, trois kilogrammes de viande, trois kilogrammes de poisson, neuf kilogrammes de fruits et 15 kilogrammes de légumes.

« Bien que la liste soit très limitée, ces produits et leurs quantités sont suffisants et répondent à la valeur nutritionnelle minimale requise par le corps âgé moyen », explique Picodi.com.

Selon l’analyse, un retraité tchèque devrait avoir environ les trois quarts de sa pension dans son portefeuille lors d’un tel achat. Les analystes de Picodi ont calculé que le prix d’un panier par mois en République tchèque est de 3634 couronnes, soit 23 % de la pension.

De même, les seniors en Estonie, au Canada ou en Argentine en ont besoin.

Photo: Picodi

En Norvège, le coût d’achat d’un modèle senior est inférieur à un huitième d’une pension mensuelle. La situation est similaire pour les retraités en Autriche, en France, en Grande-Bretagne, en Finlande ou en Italie.

Le plus bas restera dans les pensions en Ukraine, où ils dépensent jusqu’à 84,9 % de la pension moyenne pour le panier alimentaire de base. La Biélorussie et l’Albanie sont classées juste au-dessus de l’Ukraine.

Cependant, l’analyse de Picodi.com ne tient pas compte de la possibilité d’autres aides d’État que l’État verse aux citoyens. Elle ne s’appuie pas sur les autres piliers de la retraite, uniquement sur le premier, obligatoire. Il s’agit donc simplement du rapport entre le revenu net moyen des pensions de vieillesse et un panier de produits de première nécessité, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé.

Malgré la valorisation extraordinaire légale et occasionnelle, les pensions des seniors tchèques par rapport au PIB sont inférieures Moyenne européenne. Cette année, le nombre de pensions a augmenté après le Nouvel An, une valorisation extraordinaire est à venir en juin, et la ministre du Travail et des Affaires sociales Marian Jurečka a confirmé que, compte tenu des prix élevés, de nouvelles augmentations peuvent être attendues d’ici la fin de l’année. . an.

Le système de retraite tchèque fait souvent débat. Jurečka a récemment déclaré qu’il souhaitait mener à bien la réforme des retraites l’année prochaine. Cela devrait inclure une modification du calcul du montant de la pension ou une réduction du nombre d’années requises pour travailler pour obtenir une pension de 10 ans.