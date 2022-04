Chassées pour éclairer l’Europe, elles recolonisent aujourd’hui l’Atlantique Sud : l’histoire de la baleine franche australe

Baleine franche australe capturée pendant quatre siècles/ Darío Podestá / Ateliers photo Argentine/Archive

Un spécimen d’une très grande baleine franche australe est arrivé il y a quelques jours près des côtes de la péninsule de Valdés, dans la province de Chubut, en Argentine. D’autres arriveront dans les mois à venir, et d’ici décembre ils se reproduiront ou auront une progéniture. Cette population de baleines continue d’éblouir dans l’océan Atlantique Sud-Ouest, se rétablissant très lentement après avoir fait face à quatre siècles de massacres par des navires en provenance du Portugal, d’Espagne, de France, des États-Unis, de Grande-Bretagne et de l’ex-Union soviétique.

C’est comme ça que c’est montré première reconstitution historique des captures de baleines franches australes publié dans une revue spéciale Rapport scientifique. Cela permet de déterminer avec plus de précision combien de baleines individuelles existaient avant la chasse et l’exploitation commerciale, quels nombres minimaux ont été atteints et combien sont maintenant.

Le premier enregistrement de la chasse à la baleine date de 1602. C’étaient des gens qui venaient par bateau du Portugal. La récupération se fait manuellement. « La méthode basque a été utilisée en premier », a-t-il déclaré infobae biologiste Alejandra Romero, scientifique au Centre de recherche appliquée et de transfert de technologie des ressources marines « Almirante Storni » (CIMAS-CONICET) et professeur à l’Université nationale de Comahue.

La côte de la péninsule de Valdés est l’une des principales zones où les baleines s’accouplent ou mettent bas chaque année entre avril et décembre/Archives

Les chasseurs se déplaçaient dans de petites chaloupes et brandissaient des lances à la main. Ils viennent attraper et tuer une cinquantaine de baleines par an et ce faisant, ils souffrent de blessures et d’engelures qui mettent leur propre vie en danger.

« Comme ces baleines -qui habitent également l’océan Atlantique Nord (dans ce cas, la baleine franche du nord), et près de la côte de la Nouvelle-Zélande- ils sont doux et calmes, les humains peuvent les approcher sans se sentir menacés. Lorsqu’ils sont attrapés, ils flottent. Cette caractéristique les rend ‘franchement’, mais permet de les exploiter intensément. », a déclaré le chercheur. Ce sont des animaux qui mesurent entre 14 et 16 mètres et pèsent environ 50 tonnes.

Aux 18e et 19e siècles, des baleiniers américains, britanniques, français et espagnols ont été ajoutés à l’océan Atlantique sud-ouest, et des méthodes de chasse plus modernes ont été utilisées. ce qui permet d’attraper des animaux et de les transformer dans le bateau.

Pourquoi y avait-il tant d’intérêt pour la chasse à la baleine à l’époque ?, a-t-il demandé. infobae. « Le corps de la baleine a une forte teneur en graisse. Ils sont chassés pour leur graisse. Avec ces graisses, on produit de l’huile qui sert de combustible pour l’éclairage, le chauffage et les lampes de cuisine en Europe. Et ils ne se contentent pas d’attraper les baleines franches à cette fin : ils chassent aussi d’autres espèces d’autres régions du monde. » a ajouté Romero.

Pour reconstruire l’histoire puis développer un modèle de dynamique des populations, les chercheurs se sont tournés vers différentes sources d’information, des entretiens avec des membres de musées de différents pays aux livres des douanes britanniques, qui enregistraient les importations à la main.

Cette carte montre la répartition actuelle des baleines noires dans l’océan Atlantique Sud, selon les chercheurs de Conicet qui ont publié l’étude dans Scientific Reports/

Après enquête, les scientifiques estime qu’il y avait 58 000 baleines australes dans l’Atlantique Sud-Ouest au début du 17e siècle. Mais avec l’exploitation commerciale, il ne restait plus que 2 000 exemplaires en 1830. En 1935, cette espèce est protégée par la réglementation internationale et la chasse est interdite. Mais tout le monde ne respecte pas la norme.

En 1962, des navires battant pavillon de l’ex-Union soviétique ont capturé illégalement 1 335 baleines dans les eaux internationales. « Les arrestations illégales ralentissent le rétablissement de la population. Il y a actuellement 5 000 baleines franches dans l’Atlantique Sud-Ouest. En d’autres termes, actuellement seulement 8,6% de la population d’origine qui existait avant l’exploitation s’est rétablie. a souligné Romero. En Argentine, la baleine franche australe est déclarée « monument de la nature » par la loi depuis 1984.

La population de baleines a surtout deux aires d’élevage et de reproductionn dans l’Atlantique Sud. L’une est une zone proche de la péninsule de Valdés, en Patagonie argentine, et l’autre est située près de la côte de l’État brésilien de Santa Catarina. Au lieu de cela, pour nourrir les animaux migrent vers des zones proches des îles de Géorgie du Sud.

« Tous les spécimens qui composent la population de l’Atlantique Sud ne visitent pas la région de la péninsule de Valdés entre avril et décembre. Seuls 35% du total sont arrivés et leurs mouvements sont étudiés via la surveillance par satellite », a déclaré Romero. Le suivi est actuellement disponible ici pour le grand public pour la collaboration entre divers organismes publics et organisations environnementales de différents pays.

Bien que lente, la reprise de la population est une bonne nouvelle. « Le fait que sa guérison soit en cours signifie que nous sommes sur la bonne voie. et nous devons poursuivre l’effort actuel sans autoriser la chasse. D’autres études seront nécessaires pour étudier les impacts du changement climatique et de la navigation actuelle », a déclaré Romero.

Près de Las Grutas, sur le Río Negro, vous pouvez voir plus de baleines franches alors qu’elles recolonisent d’autres zones de l’océan / Archives

À la suite de la reprise, il est possible que les touristes et les résidents d’un plus grand nombre de villes côtières du Brésil, de l’Uruguay et de l’Argentine puissent à l’avenir profiter d’excursions d’observation des baleines. « La baleine franche ils ont recolonisé les zones qu’ils occupaient il y a des siècles près des côtes du Brésil, de l’Uruguay, de la côte du Río Negro et de la province de Buenos Aires », dit Roméro.

Au cours des quinze dernières années, plus de baleines franches ont été observées clôture de la ville de Las Grutas, sur le Río Negro, ce qui fait que depuis 2012, des services d’observation de la faune marine sont proposés à bord entre mai et octobre. Là, vous pouvez également voir des baleines avec des pingouins, des lions de mer et des oiseaux.

Raúl González, du Centre de recherche appliquée et de transfert de technologie sur les ressources marines « Almirante Storni » (CIMAS-CONICET) et professeur à l’Université nationale de Comahue, Enrique Crespo, chercheur principal au Centre, participe également à la reconstruction de l’histoire des baleines. pour l’étude des systèmes marins (CESIMAR).-CONICET), Mariano Coscarella, de Conicet et de l’Université nationale de Patagonie San Juan Bosco, Juan Carlos Pedraza, de la Faculté des sciences exactes et naturelles, Université de Buenos Aires, et Grant Adams , qui poursuit un doctorat à l’Université de Washington, aux États-Unis.

consulté par infobaeGuillermo Harris, écologiste principal à la Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina), a commenté : « L’étude publiée dans Rapport scientifique Ceci est très important pour la conservation de la baleine franche australe. Les chercheurs soulignent que durant la première moitié du XIXe siècle, la population était au bord de l’effondrement. Puis, au cours du 20e siècle, la chasse a été interdite, mais il y avait aussi la pêche illégale. Cela implique un signal d’alarme car cela indique qu’il peut y avoir une chasse illégale à la baleine. Bien que la population de baleines franches australes se rétablisse, elle est encore loin du nombre initial d’individus. Nous devons continuer à prendre des mesures pour protéger cette espèce. »

