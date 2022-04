L’émission satirique, champ de bataille des élections françaises

PARIS (AP) – Un journal télévisé français amusant et une émission aux dépens de Marine Le Pen est devenu un champ de bataille entre le leader d’extrême droite et le président Emmanuel Macron.

Lorsque Le Pen a déclaré qu’il excluait de sa conférence de presse les journalistes de l’émission Quotidien, diffusée aux heures de pointe, Macron a pris un ton controversé en qualifiant son adversaire de menace pour la démocratie et en disant qu’il avait montré le « vrai visage de l’extrême droite ».

Le Pen et son père Jean-Marie ont longtemps été la cible de couvertures satiriques dans les émissions d’information, de divertissement et de débat de TMC.

« Quotidien » porte un regard critique sur la politique, dénonçant et raillant la manie, l’incohérence et les prises de position des politiques. Les stars des grands événements passent souvent par un programme qui compte plus de 750 000 abonnés sur Twitter.

Marine Le Pen n’en fait pas partie.

Lors d’une conférence de presse mardi, il a déclaré qu’il avait décidé de refuser l’accréditation aux journalistes de l’événement lors de sa tournée de campagne car « il n’y a pas de journalistes au ‘Quotidien' ».

Macron a accusé Le Pen d’agir comme un autocrate. Le président de centre-droit et Le Pen s’affrontent lors du tour décisif des élections du 24 avril.

« Quand les mêmes personnes disent le même jour : ‘Tu es journaliste, mais ce maître ne l’est pas parce qu’il dit des choses que je n’aime pas’, c’est le début d’une tendance autoritaire », a déclaré Macron.

« Le vrai visage de l’extrême droite est revenu », a-t-il ajouté. « C’est un visage qui ne respecte pas la liberté, le cadre constitutionnel, l’indépendance de la presse. »

Macron manque rarement une occasion de parler aux journalistes du « Quotidien », bien que son gouvernement ait été constamment critiqué pour ses efforts visant à réglementer la couverture visuelle de la police.

D’autre part, un groupe de grandes stars du sport a ajouté ses voix à l’élection dans un appel à voter pour Macron publié dans le journal Le Parisien. Les cinquante signataires incluent des stars de la NBA, des médaillés olympiques, des stars du tennis, du rugby et du football, des cyclistes du Tour de France et d’autres noms sportifs français retraités et actifs.

Ils ont noté que le vainqueur du concours, en tant que chef de l’État, déclarerait l’ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.

« Nous – sportifs français de tous horizons et de toutes disciplines – ne pouvions pas imaginer que ce moment historique portait la marque d’un président de droite », écrivent-ils.