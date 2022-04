Dure défaite « hispanique » contre la France

France44

Espagnol33

LA FRANCE Gérard (1) ; Lenne (4), Mem (6), Konan, Fabregas (1), Nikola Karabatic et Descat (12, 3p) –siete initial– ; Pardin, Konkoud (2), Porte (2), Richardson, Mahé (2), Minne (2), Briet (1), Lagarde (1), N’Guessan, Nahi (7, 1p) et Tournat (3).

ESPAGNOL stylo plume; Solé (6, 3p), Gurbindo, Alex Dujshebaev (3), Chema Márquez (2), Dani Fernández (1) et Serdio (4) –de sept– ; Sergey Hernández, Pecia (1), Figueras (2), Garciandia (5), Antonio García, Ariño, Gedeón Guardiola, Valera (2), Izquierdo (4), Dani Dujshebaev et Serrano (3)

Signets toutes les cinq minutes 3-3, 10-4, 14-9, 17-12, 19-14 et 24-15 (repos); 27-16, 32-20, 34-24, 39-26, 41-29 et 44-33 (finales).

arbitre Gasmi et Gasmi (France). Konan, Fabregas et Briet ont été expulsés pour deux minutes par la France ; et Gideón Guardiola et Pecia pour l’Espagne.

Pavillon Accor Arena à Paris.

Madrid – L’équipe d’Espagne a entamé la série de deux matches amicaux à jouer cette semaine avec la France, actuelle championne olympique, par une défaite très dure, tombée hier à Paris sur le score de 44-33, dans un match où l’équipe espagnole a payé pour leur manque de patience en attaque est un coup dur.

Le dénominateur commun du récent succès de l’équipe espagnole est la patience hispanique pour développer son jeu offensif, la capacité de chercher des passes supplémentaires jusqu’à ce qu’il trouve ses meilleurs coéquipiers pour marquer des buts. La patience que l’équipe espagnole a vraiment perdue hier à Paris, où les hommes de Jordi Ribera ont payé leur précipitation par une sévère correction, en première mi-temps où la France a impitoyablement sanctionné chaque erreur commise par les joueurs espagnols. Comme en témoignent les neuf buts de la défaite (24-15) qui hispanique Ils sont allés à la pause, après une première demi-heure au cours de laquelle l’Espagne se souvient à peine de la belle équipe qui, il y a à peine trois mois, a remporté des médailles d’argent aux Championnats d’Europe en Hongrie et en Slovaquie.

Avec tout parti, on ne pouvait qu’espérer une amélioration en seconde période, mais cela ne s’est jamais produit, déterminé car les hommes de Ribera ont dû s’écraser au début du deuxième set avec le gardien Wesley Parín, ce qui a porté le revenu local à douze buts. (32-20). Une différence qui devient très difficile à changer.

Le Navarrais Ander Izquierdo, de l’Helvetia Anaitasuna, a marqué quatre buts lors de ce premier match amical. Demain, deuxième attaque.