Un jeune homme court autour de l’école avec une hache : Il a coupé la tête d’un camarade de classe !

Ce devrait être le début d’un cours comme un autre. Mais il se transforme en un combat pour sa vie. L’un des élèves aurait apporté une hache à l’école dans son sac, avec laquelle il aurait attaqué son camarade de classe ! Selon le quotidien slovaque Plus un jour c’était Alex B, seize ans. L’attaque aurait eu lieu dans une salle de classe après que la cloche ait sonné. Puis, selon le témoignage de camarades de classe, il s’est réveillé, a sorti une hache de son sac et s’apprêtait à attaquer son camarade de classe.

« Les camarades de classe sont gentils avec les garçons qui attaquent » ont dit les étudiants, disant qu’elle avait essayé de lui parler, mais que l’agresseur n’avait pas répondu à ses paroles. « Je ne sais pas pourquoi il a commencé à le poursuivre. Il a immédiatement poursuivi son camarade de classe et nous nous sommes enfuis, donc je ne sais pas s’il voulait aussi attaquer les autres. Nous étions terrifiés. Le camarade de classe qui l’a attrapé est resté là. en solo, » ils ont continué à décrire l’attaque.

Un autre camarade de classe l’a confirmé. « Une camarade de classe m’a écrit que sa camarade de classe tenait une hache. Puis elle m’a aussi écrit qu’elle avait blessé quelqu’un. expliqué un élève effrayé là-bas.

« Heureusement, les blessures que l’agresseur a infligées à la victime ne mettaient pas sa vie en danger. » a déclaré une porte-parole de la police régionale de Trenčín, Elena Antalová. Deník Plus Jeden Deň a ajouté que l’étudiant blessé à la tête ne faisait que protéger son camarade de classe. « Mon fils m’a appelé, je ne savais rien. Ce n’est qu’à ce moment-là que ma fille m’a dit que la première information était sur Internet. dit le père d’un des élèves.

D’après le journal noviny.sk puis il s’est enfui de l’école. Mais il n’a pas couru loin. La police a déployé des maîtres-chiens et s’est immédiatement mise à la recherche du jeune homme. Ils l’ont attrapé à cinq cents mètres de l’école dans le champ le plus proche.

L’acte a été confirmé par un policier slovaque. « Les étudiants sont actuellement pris en charge par l’équipe post-traumatique », ils ont dit qu’ils avaient pris des mesures adéquates pour s’assurer qu’il n’y avait plus de mal. Ils ont enquêté minutieusement sur cette affaire. « Pas en mesure de fournir des informations plus détaillées, » les forces de l’ordre ont ajouté.

« Il s’agit d’une prétendue tentative de meurtre sur plusieurs personnes », a-t-il ajouté. a déclaré Alena Krčková, porte-parole du Centre d’opérations des services médicaux d’urgence de la République slovaque. Le meurtre avec préméditation, c’est-à-dire l’homicide intentionnel avec un motif prémédité, est passible de la réclusion à perpétuité en Slovaquie. Dans ces pays, les tentatives de crimes sont punies de la même manière que les actes accomplis, à quelques exceptions près.

Dans ce cas, l’accusé est un mineur, ce qui est généralement passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison. Une exception est la commission d’un crime particulièrement grave, lorsque, sous réserve d’autres conditions, le tribunal peut envoyer le délinquant mineur en prison pour un maximum de 15 ans.

« Cela nous a tous beaucoup touchés. Le garçon était en première année. Il semblait absolument parfait, nous n’avons vu aucun signe de quoi que ce soit à surveiller. » a déclaré la directrice de l’école, Katarína Piačková.

Les parents des écoliers locaux ont également été effrayés par le déchaînement du jeune agresseur. « Je suis à trente kilomètres. Mais je suis assis dans la voiture et j’essaie d’arriver ici le plus vite possible. » confie un père effrayé.

La police a fouillé la maison

La police a perquisitionné le domicile de l’étudiant dans sa ville natale de Prievidza. Sa mère était également présente sur les lieux et a refusé de commenter l’affaire. Tout porte à croire que l’agresseur présumé a planifié ses actions et aurait été inspiré par la fusillade au club Tepláreň de Bratislava, au cours de laquelle un garçon de dix-neuf ans a exécuté deux homosexuels.