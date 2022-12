« Je trouve très souvent que travailler dans un entrepôt et l’automne est déprécié à l’école. Et en même temps, c’est un sujet qui est aussi important que, disons, l’écriture dure ou douce », a déclaré le surintendant des écoles dans la pièce de Cimrman. Enquêter sur les manuels manquants. Des recherches récentes lui donnent raison.

Les conclusions de 31 projets britanniques de rénovation et de verdissement de jusqu’à 3 000 places dans les espaces publics montrent que jardiner et passer du temps dans la nature peuvent contribuer de manière significative à la santé mentale des jeunes.

Le programme de 33 millions de livres (environ 927 millions de couronnes) a été lancé à l’initiative Notre brillant avenir (Notre brillant avenir) et a réuni plus de 128 000 personnes âgées de 11 à 24 ans

Presque tous les participants (95 %) ont déclaré se sentir plus confiants après avoir terminé le programme, et 86 % ont signalé une amélioration de leur santé mentale. Les deux tiers des participants ont déclaré qu’ils pouvaient mieux apprécier la nature et pensaient que leurs actions pourraient améliorer l’environnement dans lequel ils vivent.

Les projets, par exemple, se concentrent sur la plantation d’arbres et d’autres espaces verts dans d’anciennes zones industrielles ou sur la revitalisation d’espaces urbains en décomposition et de déchets qui s’accumulent au-dessus d’eux.

Anglais Épée Le Guardian a déjà rendu compte de recherches montrant que la présence de verdure dans les villes améliore la santé mentale de ses habitants et réduit la vulnérabilité aux sentiments de solitude. Basé sur études publié dans la revue scientifique Scientific Reports en 2019 a un effet positif sur la santé mentale d’une personne si elle passe au moins deux heures par semaine dans des environnements naturels.