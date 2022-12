Photos du parc à la mémoire des légionnaires. La France honore un héros tchécoslovaque

/D’un envoyé spécial en France/

L’idée du jardin de la paix est née à l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. L’objectif était de créer un espace paisible de contemplation dans les lieux de bataille les plus difficiles et de rendre hommage aux héros qui y ont donné leur vie.

« Le jardin de la paix, qui se crée progressivement, montre le lien de nos concitoyens avec la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre indépendance. Il est important de ne pas laisser le passé trouble s’effacer de la mémoire. Je suis heureux que ce précieux projet architectural soit continue dans de nombreux endroits », a déclaré le Duta Great Czech Republic pour la France, Michel Fleischmann.

Photo : Marcel Faikis, Liste des actualités

Vendredi, symboliquement le jour de la Journée des anciens combattants, le deuxième parc de la paix tchécoslovaque a été officiellement inauguré. Il rend hommage aux soldats tchèques et slovaques qui ont combattu aux côtés de la Triple Entente pendant la Première Guerre mondiale. Le parc est situé à côté du cimetière français de Chestres.

Sa caractéristique dominante est le sentier qui emmène les visiteurs dans un chemin à travers un ravin haut et étroit qui se trouve au cœur d’un bosquet de bouleaux. Ces 282 bouleaux symbolisent et honorent les guerriers tombés. La plupart des morts étaient des membres des 21e et 22e régiments de l’armée tchécoslovaque indépendante en France.

Avec leur profusion de troncs et de branches, ces arbres créent une sorte d’obscurité blanche qui plonge les randonneurs dans une atmosphère rappelant la sensation de la brume accablant un champ de bataille et l’aveuglement causé par les gaz de combat. Porteur de divers symboles, le bouleau évoque la fragilité de l’existence humaine avec sa courte vie, ainsi que la jeunesse et la vie ; il est porteur d’espoir.

A l’orée de la forêt, bordée de grands tilleuls, la densité des bouleaux diminue et les visiteurs découvrent les lieux. Les bouleaux disparaissent peu à peu dans le parc pour laisser place aux tilleuls, symbole national de la Slovaquie et de la Tchéquie. Des milliers de perce-neige seraient plantés sur la pelouse sous les bouleaux pour annoncer la fin de l’hiver, pour lequel les guerriers tchécoslovaques ont sacrifié leur vie.

Le parc est un projet international signé par la Fondation Famille Karel Komárek. « Nous soutenons ce projet avant tout parce qu’il apporte avec lui l’opportunité de réaliser à quel point il est important en ce moment de préserver des valeurs telles que la paix, la démocratie et la liberté. Et réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour défendre ces valeurs, en particulier pour les générations futures ». « , explique Kristýna Halounová, responsable du programme de la fondation.

Le projet de jardin a été réalisé par le studio SLLA à Bratislava et le studio Divo de Brno.

« Il était important pour nous que les lieux « vieillissent » et gagnent en beauté à mesure qu’ils vieillissent et perdurent. Travailler ensemble sur le projet nous aide à comprendre l’histoire difficile de la première moitié du XXe siècle et les traces laissées par les Tchèques et les Slovaques dans le grand conflit de guerre », a déclaré Ján Augustín du studio Divo.