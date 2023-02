Un jeune entraîneur sans licence choque la ligue de football d’élite

Dans les années 1950, le célèbre – double finaliste de la Coupe d’Europe des champions – devenu club français moyen du Stade de Reims, qui évoluait entre la première et la deuxième ligue, n’avait perdu aucun de ses treize matchs dans l’élite. Après avoir fait match nul 0-0 et 1-1, il a également battu le célèbre Paris Saint-Germain.

Le mérite principal revient à l’entraîneur anglo-belge Will Still, qui a pris la relève de l’équipe d’adjoint à la mi-octobre après un match nul et vierge avec Lorient après son compatriote espagnol Oscar García. Et il n’a pas réussi avec lui une seule fois, à l’entraînement d’hiver, il a perdu contre le Racing Lens 1:2. Dans les duels compétitifs – que ce soit en championnat ou en coupe – il se débrouille très bien.

En même temps, il n’a pas joué au football au plus haut niveau. Et il a appris le métier d’entraîneur en jouant aux jeux vidéo Football Manager et Championship Manager.

Anglais d’origine belge

Les parents de Still ont quitté l’Angleterre pour la Belgique en 1990, William « Will » est né en 1992. La famille parlait anglais à la maison, il a fréquenté une école française dans le Brabant wallon. Il a appris le néerlandais en jouant pour l’équipe de jeunes du club flamand et a joué pour Saint-Trond, Mons et Tempo Overijs, puis dans le quatrième niveau belge.

Il admet lui-même qu’il n’est pas un footballeur éblouissant. « Je ne suis définitivement pas le plus rapide, je peux courir cent mètres en dix jours », a-t-il plaisanté dans une interview au journal britannique The Sun.

À l’âge de dix-sept ans, il a décidé de mettre fin à sa carrière « prometteuse », en s’installant dans sa patrie ancestrale, l’Angleterre, et en étudiant au Myerscough College de Preston avec le désir de devenir entraîneur de football. Pour ce faire, il exerce ses capacités d’analyse en jouant aux jeux vidéo Football Manager et Championship Manager.

Il débute comme analyste au club de Preston North End, pour transformer un club de grande tradition, vainqueur des deux premières années de la plus haute compétition anglaise, 1888/1889 et 1889/1890. Il teste ses compétences pratiques de coaching avec des élèves jusqu’à l’âge de 14 ans.

Dans les clubs belges Standard Liège, Lierse et Beerschot, il a d’abord monté des séquences vidéo et évalué des moments de jeu, puis est passé à la première équipe. « Vous pourriez avoir des gens beaucoup plus expérimentés que moi », a-t-il objecté. Mais il a gagné la confiance.

Il a finalement déménagé en France, où Reims l’a remarqué. Et encore une fois, il a commencé comme assistant et s’est occupé de l’analyse des matchs. Lorsque l’entraîneur García est parti en octobre de l’année dernière, il était assis sur le banc de l’équipe de première division.

Et les choses se sont passées. Son équipe n’a pas encore trouvé le tueur.

Guillaume « Will » Still Né le 14 octobre 1992 à Braine-l’Alleud, Belgique Sint-Truidense VV, RAEC Mons, Tempo Overijse, RFC Grez-Doiceau, Racing JET Wavre, RU Rixensart, Rayal Wavre Limal Preston North End/Angleterre – analyste vidéo (2011-2012), Sint-Truidense VV – analyste vidéo (2014-2015), Standard Liège – analyste vidéo (2015-2016), Lierse SK – analyste vidéo (2017), Standard Liège – analyste vidéo (2017), Lierse SK – analyste vidéo et assistant (2017-2018), Beerchot VA – analyste vidéo et assistant (2018-2021), Standard Liège – assistant (2021-2022), Stade de Reims/France – assistant ( 2022), Stade de Reims/France (2022-2023)

Pas de licence

Pour le sextuple champion de France, dont le maillot a été joué par des stars telles que Raymond Kopa et Just Fontaine, embaucher un entraîneur anglais est une sacrée affaire. Parce qu’il n’avait pas le diplôme approprié – la licence professionnelle de l’UEFA, il a payé une amende de 25 000 euros (environ 600 000 couronnes) pour chaque match sans entraîneur. Mais jusqu’à présent, cela semble porter ses fruits pour le club, il n’a pas joué avec lui sur le banc.

Il n’aimait vraiment pas ça. « Je soutiens l’abolition des règles favorisant une certaine nomenclature des entraîneurs en France », a écrit Still sur son compte Twitter.

Après le match nul au Parc des Princes face aux champions du Paris Saint-Germain, il a été admiré par toute la France. « On assiste à la naissance d’un entraîneur de haut niveau », écrit l’Equipe. « Semaine après semaine, son équipe fait quelque chose d’extraordinaire », a ajouté un autre hommage. « La façon dont il s’est battu courageusement contre les grands favoris était incroyable », a-t-il poursuivi.

Dans le même temps, il n’y avait rien d’admirable à ce que l’équipe locale ait terminé dans le top 10 lorsque le champion d’Europe italien Marco Verratti a été expulsé. Et le but de Neymar dès la 51e minute a été répondu par les visiteurs en préparation (96e minute), lorsque le légionnaire sénégalais Folarin Balogun, déjà prolifique supporter de l’équipe, a marqué.

Le plus jeune de l’histoire

Le journal l’Equipe souligne également qu’à seulement trente ans, il est même en Belgique le plus jeune entraîneur sur le banc de première division de l’histoire.

« Ce n’est pas un hasard si un très jeune entraîneur prend pied même dans les meilleures ligues européennes », a déclaré Verner Lička, ancien attaquant exceptionnel, membre du League Gunners’ Club, champion olympique 1980 de Moscou et médaillé de bronze des Championnats d’Europe 1980. en Italie. Après la fin de sa carrière active, un entraîneur reconnu, aujourd’hui président de l’Union tchèque des entraîneurs de football. « Assez pour se souvenir de l’Allemand Hans-Dieter Flick », a-t-il proposé un certain nom.

Bien que Lička ait suivi une formation d’entraîneur français et, en tant que plus haut représentant du syndicat des entraîneurs tchèques, il s’est assuré que les responsables des résultats des équipes professionnelles et de l’éducation des joueurs avaient l’autorisation appropriée, il n’était pas conscient du fait qu’il était toujours formé aux jeux vidéo. . « Il est important de savoir comment on peut évaluer les connaissances », a-t-il pensé. « Et comment il a lu la pièce », a-t-il ajouté. « Il est encore possible de le faire », a-t-il déclaré.

Grande exception

Un autre expert tchèque renommé du football, Milan Bokša, qui a dirigé huit équipes de ligue majeure au cours de sa carrière et a également travaillé au Koweït, a toujours été très impliqué dans la méthodologie, l’étude de la théorie et l’évaluation des données.

Il a divisé les entraîneurs en trois catégories. « D’excellents anciens joueurs qui ont connu le processus en profondeur au cours de leur carrière et qui sont ensuite passés sans problème sur le banc », a ajouté le premier. « Ensuite, ceux qui jouent aussi au football depuis longtemps, bien que pas au plus haut niveau, et sont pour la plupart des amateurs, mais absorbent aussi ce qu’il faut », propose Bokša au second.

« Et puis il y a des individus qui vont à l’encontre de cette loi et suivent une voie un peu inhabituelle », a révélé un troisième Bokša. « Mais ils sont si peu nombreux, ils sont la vraie exception », leur laissant une touche d’exotisme.

Selon lui, l’entraîneur de l’équipe de France Still en fait partie.