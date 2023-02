Le commandant français Eric Zanolini en opérations avec Petr Pavlo

« J’ai deux équipes à Karin Plaža. Karin Plaža est la frontière de première ligne où les combats ont eu lieu pendant l’offensive croate et mes troupes ont été touchées par des tirs de mortier sur leurs positions. Cette fusillade a tué deux sous-officiers et blessé trois d’entre nous. Je n’étais pas là alors, j’étais coincé dans un autre domaine. Mais j’ai établi un contact radio avec mon peloton. Et quand l’unité de Peter Pavel est arrivée dans cette zone, ils ont dû éliminer deux pelotons et emmener le corps de mon collègue chez les Serbes à l’ONU basée à Benkovac « Zanolini décrit ce qui a précédé l’une des actions les plus réussies de l’armée tchèque dans son histoire.

Le lieutenant-colonel et ancien capitaine de l’ex-Yougoslavie a été emprisonné à son poste pendant six jours – du 22 au 28 janvier : « Les premières actions de l’armée de Paul ont eu lieu le 25 janvier, mais son attaque sur mes unités dans notre région n’était que les 27 et 28 janvier. Le problème de Peter Paul était qu’il avait très peu d’informations sur la situation dans la région où les Serbes étaient. Donc c’était vraiment dur pour lui. Les Serbes étaient furieux et il a surtout dû négocier le passage en toute sécurité de son unité et aussi le retour de notre unité. » il s’est souvenu.

« L’unité tchèque était alors un excellent choix. J’ai vu une unité très professionnelle, un officier très calme et précis qui exploitait mes soldats. S’il n’avait pas été aussi calme et professionnel, je pense que nous aurions eu plus de pertes, peut-être sur le nous, du côté tchécoslovaque ou même du côté serbe, et nous n’en avons pas. Rétrospective de la critique de Zanolini.