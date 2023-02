Ce que Netflix, HBO Max et Disney+ Christmas ont à offrir

Regarder des films à la télévision est aussi important pour le Noël tchèque que la crèche d’un garçon en papier ou qu’un os de poisson rouge coincé dans la gorge. Cependant, si quelqu’un décide de s’appuyer sur le service de streaming cette année, il sera profondément déçu. De nombreux classiques anciens et modernes manquent, et la sélection d’épisodes de Noël de séries populaires ne suffit pas. Par exemple, Heavenly Love, les vacances de Noël, et sans parler des contes de fées tchèques manquants.

Mais ne baissons pas la tête. Si nous n’avons pas à voir Angel on the Mountains ou Mr. Givré pour la centième fois pour profiter des fêtes de Noël, on peut souvent trouver des morceaux intéressants dans les tréfonds de la plateforme de streaming. Nous avons examiné les trois services les plus populaires et choisi les vrais succès de Noël.

Netflix

Soyons honnêtes, la sélection de films de Noël sur Netflix n’est pas géniale. En fait, c’est très en dessous de la moyenne et la qualité est remplacée par la quantité – cependant, cela nous donne l’occasion de nous familiariser avec le phénomène des films de Noël Hallmark, qui est moins bien exploré dans notre pays. Nous pouvons les reconnaître tout simplement – les émissions de télévision ridiculement bouleversantes, les acteurs totalement inconnus ou ayant dépassé leur apogée et les intrigues romantiques toujours variées liées à Noël.

Une veuve malheureuse trouve l’amour à Noël. Une femme méchante trouve l’amour à Noël. Une femme méchante trouve un pauvre veuf à Noël – et oui, l’amour aussi. Des films similaires sont diffusés par Netflix à chaque fête quantique, et beaucoup d’entre eux dominent les classements de visionnage – cette année, par exemple, Noël approche ou Je crois au Père Noël. C’est un film stupide et sans ambition qui ne sert que de toile de fond pour emballer des cadeaux – des chants de Noël jouent et une toile de fond très ringarde pleine de vert et de rouge est destinée à créer une ambiance de vacances appropriée.

Cependant, afin de ne pas offenser Netflix, nous trouvons également ici des classiques chaleureux qui ont une chose en commun – la plupart d’entre eux ne sont pas produits par Netflix et ne sont que sous licence. La seule exception est l’anime espagnol mignon clause. Le film nostalgique nominé aux Oscars a tous les ingrédients d’un classique instantané, et bien qu’il n’ait que trois ans, il apparaît déjà fréquemment sur les listes des films de Noël les plus populaires.

Ensuite nous sommes ici Grincheux avec Jim Carrey, qui s’était hissé au rang des classiques pour enfants après sa première réception ignominieuse. Si nous creusons plus loin, nous trouvons que je Poteau express avec Tom Hanks – une impasse des développements technologiques, mais avec un excellent scénario. Shrek elle a peut-être regardé en arrière des années plus tard et s’est ennuyée, mais toute personne ayant des enfants qui ne la connaît pas déjà a un autre article de conte de fées à casser pour Noël.

Ce dont Netflix peut bénéficier, ce sont ses riches archives de films tchèques. Lit inutile de les présenter plus avant, on les retrouve ici sous le nom anglais Cozy Dens, et qui le souhaite peut diversifier ses rediffusions avec des sous-titres anglais pour voir comment traiter certains commentaires populaires. Sur Netflix, nous pouvons également trouver l’ange de Dieu (Ange de Dieu) ou You Take the Kids !, qui n’est autre que Je Profite Du Monde Avec Toi.

Cependant, un film ne serait pas déplacé, bien que personne ne le sache en République tchèque. Dans les profondeurs de Netflix, nous pouvons trouver – et même avec des sous-titres tchèques – le très populaire classique de Noël français Le Père Noël est une ordure, Bébé Jésus est un gâchis. Il s’agit de l’œuvre la plus célèbre du groupe d’humour parisien autour de Christian Clavier et Thierry Lhermitt Le Splendid, qui au tournant des années 1970 et 1980 ont apporté un humour très grotesque à la culture française, que l’on retrouve également dans cette intrigue noire. comédie, qui a eu lieu dans pratiquement le même appartement. Le personnage principal est un étrange mélange de personnages – un employé d’un centre d’appel psychiatrique, un couple qui se bagarre, un travesti aux tendances suicidaires ou un voisin bulgare très ennuyeux qui continue d’inventer des choses.

HBO Max

Alors que HBO Max et sa société mère exploitent peut-être les archives de Warner Bros. large, le contraire est vrai. Des classiques de Noël, nous ne pouvons trouver que quelques pièces intéressantes partout. On peut citer par exemple gremlins, un film de l’époque où les films familiaux produits par Steven Spielberg pouvaient dépeindre de manière réaliste des monstres effrayants en train de tuer et que les enfants les aimaient. Bref, un monde normal, pas comme aujourd’hui, où les enfants n’ont que des histoires très chaleureuses sur les petits nounours Paddington, qui adore les sandwichs à la marmelade. Malheureusement, nous n’avons pu trouver que le premier volet sur HBO Max, mais le second volet, considéré comme l’un des meilleurs films de la dernière décennie, manque à l’appel.

Il manque également A Christmas Story, qui est une variante du plus classique des classiques de la télévision américaine. Il faut juste remercier la suite de cette année, qui s’appelle tout simplement Nouvelle histoire de Noël. Considérant que le film original est pratiquement inconnu dans notre pays et ne peut être trouvé nulle part légitime à voir, un téléspectateur tchèque passerait logiquement à côté de beaucoup d’allusions et de références. Cependant, le film fonctionne également à part entière comme un récit nostalgique sur un écrivain pas si réussi essayant de préparer sa famille pour un Noël aussi grand que son défunt père.

Disney+

En ce qui concerne le nombre de films de Noël classiques, Disney + est probablement la meilleure de toutes les principales plateformes de streaming. Le fait que l’on puisse retrouver ici les deux films en lice pour le titre de plus grand classique de Noël – Seule à la maison Et Piège mortel. Si quelqu’un haussait un sourcil au deuxième titre, alors il ne pouvait qu’être ravi. Il a raté les débats sur Internet souvent fatigués de ces dernières années, lorsque les cinéphiles débattaient régulièrement pour savoir si le combat de John McClane avec un groupe de terroristes / voleurs allemands était ou non un film de Noël.

Il contient tous les éléments classiques d’un film de Noël – un homme qui veut être avec sa famille pour Noël, beaucoup de chants de Noël et similaire au classique de Capra Life is Beautiful (qui, malheureusement, n’est également disponible sur aucun flux tchèque) , le méchant principal est un capitaliste qui veut voler de l’argent.

Alors que la présence de Deathtrap dans le canon du film de Noël est discutable, Home Alone y appartient sans aucun doute, gagnant en popularité ces dernières années à mesure que la nostalgie des années 90 grandit. Le débat sur la pertinence d’images violentes envers les deux voleurs s’est éteint depuis longtemps, de plus en plus de discussions sur ce que le père de Kevin faisait réellement lorsqu’il vivait dans une villa de luxe géante à la périphérie de la ville et rachetait l’intégralité de la première extension. -famille de classe. billet pour Paris. La génération Y d’aujourd’hui n’arrête pas d’y penser.

Bien sûr, nous pouvons également trouver la deuxième partie sur Disney+, qui représente à son tour une capsule temporelle extraordinaire pour un New York qui renaît au début des années 90, qui s’est débarrassé de la vague de criminalité de la décennie précédente et envisage les années suivantes avec espoir. .