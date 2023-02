Scénario Visingr : résister à la pression russe, contre-attaquer, puis reprendre la Crimée

Selon Lukáš Visingro, l’offensive russe avait apparemment déjà commencé. « Les Russes ont vraiment renouvelé leur pression offensive de manière significative. À certains endroits, ils ont essayé de pousser la ligne ukrainienne, et à certains endroits, ils ont réussi à faire des progrès lents. »

Terribles pertes russes

« Mais on parle de l’ordre de centaines de mètres, en kilomètres tout au plus. Mais la nouvelle importante est que la Russie a subi de lourdes pertes. Selon des sources ukrainiennes, il y a eu dix Russes morts pour chaque Ukrainien tué, ce qui est un chiffre très effrayant. Même si c’est un nombre exagéré, réduisons-le de moitié, et même alors c’est effrayant », a déclaré l’analyste.

« Un autre problème est que la Russie n’a toujours pas résolu sa faiblesse, qui est la logistique. Alors qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir 200 000 soldats il y a un an, je n’ai absolument aucune idée de la façon dont la logistique, qui est actuellement dans un état pire, peut gérer 300 000 soldats », a poursuivi Lukáš Visingr.

Compte tenu de ce problème et des pertes énormes, à son avis, l’offensive russe s’arrêterait probablement dans environ un mois et demi. « L’Ukraine a réalisé à ce stade qu’elle devait résister à l’assaut russe. Elle subira beaucoup de pression pendant quelques semaines, mais elle devra endurer. Parce qu’après cela, les géants russes se fatigueront et s’arrêteront. »

« Et puis je suppose que l’armée ukrainienne veut mener une contre-offensive massive. Peut-être sur un large front, peut-être juste dans des directions étroitement définies, nous ne pouvons pas le dire avec certitude pour le moment », a déclaré Lukáš Visingr.

Victoire décisive et acquisition de la Crimée

Selon lui, une contre-attaque ukrainienne à grande échelle pourrait commencer au printemps « Et je suppose que l’Ukraine veut remporter une victoire militaire très décisive. Idéalement, pour l’effondrement complet de l’armée russe en Ukraine. Essentiellement, créer quelque chose de similaire à ce que nous avons vu en septembre dernier dans la région de Kharkov. »

L’armée russe en Ukraine s’effondrera alors probablement de manière systémique, elle disparaîtra en tant qu’organisation fonctionnelle, ce qui, selon lui, signifiera le début inévitable de la fin de la guerre. « Parce qu’une armée systématiquement effondrée ne peut pratiquement jamais se réunir. »

«L’une des choses proposées était une percée vers Starobilsk, par laquelle passent presque tous les approvisionnements des troupes russes dans la région de Lougansk. Autrement dit, si l’Ukraine parvient à faire une percée en contre-attaque après l’arrêt de l’offensive russe et à regagner Starobilsk, la Russie ne sera plus en mesure de poursuivre ses opérations dans la région de Lougansk, ce qui sera un désastre complet pour elle », a expliqué l’analyste.

Et l’Ukraine pourra-t-elle continuer l’offensive même après ce probable succès ? Peut-il reprendre le contrôle de la Crimée ? « Absolument oui, il en a la capacité ou en aura dans un avenir prévisible. Donc, si l’approvisionnement occidental en armes et munitions continue.

Nous exagérons tous la Russie

« Si le moral ukrainien tient et si le soutien occidental tient, l’Ukraine finira la guerre victorieuse. Et jusqu’à présent, aucun de ces deux facteurs ne semble fluctuer, bien au contraire », a déclaré l’analyste.

«En ce qui concerne les capacités militaires des deux pays, je dois admettre que certains analystes, dont moi-même, ont vraiment surestimé la Russie il y a quelque temps. Nous espérons tous que l’Ukraine perdra rapidement. Mon hypothèse est que l’Ukraine peut tenir quelques semaines. J’ai supposé qu’après sa défaite, une guérilla sanglante, dévastatrice et brutale éclaterait et que la Russie connaîtrait un autre Afghanistan. Que l’Occident soutiendrait la résistance ukrainienne et que l’armée russe saignerait dans un conflit asymétrique », se souvient Lukáš Visingr.

Mais cela ne s’est pas produit. L’Ukraine a surpris par sa force et sa détermination, et en rompant avec le style rigide de commandement soviétique. Elle soutient l’initiative personnelle des commandants, est efficace et peut aussi compter sur l’aide occidentale.

Selon les analystes, c’est maintenant la clé. « Rappelez-vous comment c’était l’année dernière. Les limites de ce que l’Ukraine recevra de l’Occident changent constamment. Il y a un an, l’Ukraine n’a reçu que le Stinger et le Javelin, mais pas l’artillerie. Ensuite, elle a également reçu l’artillerie, mais pas le HIMARS « . Puis aussi les HIMARS, mais pas les véhicules blindés. Mais il y a des véhicules blindés, mais pas les systèmes Patriot. «

L’Ukraine obtient tout ce qu’elle veut de l’Occident

« Mais ça ne s’arrête pas là non plus. L’Ukraine a aussi des Patriots, mais West hésitait sur les chars. Et maintenant nous savons qu’ils vont aussi avoir des chars, mais ils ont des doutes sur les F-16. C’est là où nous en sommes. Et je suppose que dans quelques semaines, nous entendrons une annonce concrète selon laquelle l’Ukraine recevra des avions de combat occidentaux. Et pas seulement cela. Peut-être aussi des missiles à longue portée. Et il semble que la Grande-Bretagne sera le premier fournisseur de missiles à longue portée. missiles », rapporte Lukáš Visingr.

« Et je dis là encore que l’Ukraine a vraiment (ou aura) la capacité de reprendre le contrôle de tout son territoire, y compris la Crimée », pense l’analyste. « L’Ukraine a dit : ça a commencé en Crimée, ça doit finir en Crimée. Il a vu que tant que la Russie tiendra la Crimée, la guerre ne finira pas, car ils pourront à nouveau menacer le territoire de l’Ukraine depuis la Crimée. »

«Ils veulent juste arrêter l’idée d’un grand empire russe et d’une expansion territoriale une fois pour toutes. Ils veulent l’arrêter une fois pour toutes. La perte de la Crimée sera un « point culminant » pour la Russie. C’est aussi la réponse de ceux en Occident qui disent que la Russie ne peut être vaincue que si Moscou tombe. Mais les Ukrainiens prétendent que personne ne va conquérir Moscou, et ajoutent en plaisantant que qui veut aussi Moscou ? » ironise Lukáš Visingr.

Mais selon lui, il faut ajouter à la considération que la Crimée est une question très émotionnelle pour la Russie. « Et je crains qu’après sa défaite, un scénario d’escalade nucléaire du conflit ne se produise », a-t-il toutefois ajouté, précisant que Vladimir Poutine ne serait pas en mesure de donner seul l’ordre d’utiliser l’arme nucléaire. « Pour cela, le ministre de la Défense et le chef d’état-major général sont également nécessaires, car ils ont également une mallette nucléaire. »

«Nous pouvons également envisager un scénario dans lequel si Poutine ordonne l’utilisation d’armes nucléaires, un général peut pointer une arme sur lui. Et il est également possible qu’un Ivan Ivanovitch inconnu d’une brigade de missiles russe s’oppose à l’ordre et dise : non, je n’utiliserai pas d’armes atomiques. Et à ce moment-là, la guerre nucléaire s’arrêtera », a déclaré Lukáš Visingr.

Hawks et Macron

Les analystes commentent également le contexte politique international sur Rozstrěl. Par exemple, il a parlé des déclarations des dirigeants occidentaux lors d’une conférence sur la sécurité à Munich. « Le soutien occidental à l’Ukraine reste très fort. Bien sûr, différents pays ont des points de vue légèrement différents à ce sujet. Il y a un camp d’aigle ici, où se trouvent les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne, la Baltique et la République tchèque. Ils veulent que l’Ukraine inflige une défaite militaire dévastatrice. en Russie. »

« Et puis il y a l’Allemagne et la France. Ces pays parlent souvent d’une sorte de négociation et de la nécessité de faire pression sur la Russie pour faire la paix. Selon le président Macron, la Russie ne doit pas être détruite. Mais ce n’est pas nouveau. important est que le Premier ministre britannique a déclaré à la conférence que son pays serait le premier à fournir des missiles à longue portée à l’Ukraine », a estimé Lukáš Visingr.

Il a ensuite commenté le discours de Poutine mardi devant les législateurs et les principales élites de la société russe. « Si je devais résumer le discours en un mot : c’était ennuyeux. C’était loin du niveau des discours qu’il était capable de prononcer auparavant : dynamique, offensif, décisif. On pouvait voir que la pression était vraiment sur Poutine. »

« Donc, si quelqu’un prétend que Poutine ne sait pas ce qui se passe, qu’il ne sait pas ce qui se passe au front, je pense qu’il a tort. Comment Poutine agit en termes de communication non verbale, je pense que cela montre très clairement qu’il est bien conscient de la mauvaise situation », a conclu Lukáš Visingr.

Y a-t-il une lutte de pouvoir entre l’élite dirigeante du Kremlin ? Quelle est l’importance de la formation des soldats ukrainiens dans les pays d’Europe occidentale ? Et la suspension de la participation de la Russie à l’accord nucléaire New START a-t-elle vraiment de l’importance ? Les analystes de la sécurité militaire ont également répondu sur Shootout sur Skype.