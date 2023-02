Notre plan de paix bénéficie d’un soutien international. Mais cela peut être réalisé lorsque la Russie perd, a déclaré le chargé d’affaires ukrainien

Entre autres, nous avons demandé : Les Ukrainiens détestent-ils le russe ?

Le système de sécurité créé dans le monde de l’après-Seconde Guerre mondiale a-t-il échoué ?

Pourquoi le plan de paix de Zelensky n’inclut-il pas la Russie ?

L’un des derniers reportages tragiques en provenance d’Ukraine concerne l’accident d’hélicoptère qui a tué le ministre de l’Intérieur et ses plus proches collaborateurs. De plus, la machine s’est écrasée près du jardin d’enfants. La cause la plus probable de l’accident est le mauvais temps. L’hélicoptère n’a donc peut-être pas été abattu par un missile russe. À quoi pensiez-vous lorsque la nouvelle de la catastrophe vous est parvenue ?

Pour moi, c’est une affaire très personnelle. Je connais le ministre de Monastyrský et son premier adjoint Yevgenije Jelin. Nous travaillons ensemble au ministère des Affaires étrangères, nous nous connaissons depuis quinze ans. C’est un ami. Je connais sa femme, toute sa famille. Je le vois aussi comme une tragédie personnelle.

Je ne veux pas parler de la raison car la version officielle ne peut pas encore être publiée. L’enquête sur l’accident se poursuit.

Vous dites que vous vous connaissez. L’ensemble de la scène politique ukrainienne apparaît remarquablement uniforme, comme si l’opposition avait disparu ou été réduite au silence.