Un hélicoptère militaire russe viole l’espace aérien finlandais

Un hélicoptère de l’armée russe a violé l’espace aérien finlandais ce mercredi matin, a annoncé le gouvernement d’Helsinki, qui prépare une proposition sur une éventuelle adhésion du pays à l’Otan.

« L’avion était un hélicoptère Mi-17 et la profondeur de la brèche présumée était de quatre à cinq kilomètres », a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense à l’agence de presse française AFP à Lisbonne).

C’est la deuxième fois en un mois, et la deuxième fois depuis le début de l’année, qu’Helsinki signale une attaque d’avions russes sur son espace aérien, selon le ministère de la Défense, en période de tension guerrière en Ukraine. .

Le 8 avril, un avion de transport civil appartenant à l’armée russe est également brièvement entré dans l’espace aérien finlandais.

Les experts de la défense ont reconnu la possibilité que la Russie tente d’intimider la Finlande et la Suède, car les deux pays envisagent de rejoindre l’OTAN pour se protéger de Moscou.

Début mars, quatre avions de combat russes ont violé l’espace aérien suédois au-dessus de l’île stratégique de Gotland, dans la mer Baltique.

Vendredi soir, un avion de reconnaissance russe a également franchi la frontière aérienne à proximité d’une base navale du sud de la Suède.

Le président finlandais Sauli Niinistö devrait annoncer sa position personnelle sur une éventuelle candidature de la Finlande à l’adhésion à l’OTAN le 12 mai, mais il existe déjà un fort soutien public et parlementaire.

Selon les médias finlandais, la décision du gouvernement sera probablement connue dans les prochains jours.

La possibilité que l’Ukraine rejoigne l’OTAN a été l’une des raisons invoquées par la Russie pour justifier son invasion d’un pays voisin le 24 février.

Relations Russie-Finlande-Suède

La Russie partage une frontière de 1 340 kilomètres avec la Finlande et une frontière maritime avec la Suède.

Le gouvernement de Moscou a averti la Finlande et la Suède des conséquences d’une adhésion à l’Alliance atlantique.

Les deux pays « doivent comprendre les conséquences d’une telle décision sur nos relations bilatérales et sur l’ensemble de l’architecture de sécurité européenne », a déclaré à la mi-avril la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

La Finlande et la Suède sont deux des six États membres de l’Union européenne (UE) qui ne font pas partie de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), avec l’Autriche, Chypre, l’Irlande et Malte.

L’OTAN rassemble les 21 autres pays de l’UE plus les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège et l’Islande, pour un total de 30 membres.

Les Nations Unies ont jusqu’à présent confirmé la mort de plus de 3 000 civils dans la guerre en Ukraine, qui a également poussé plus de 5,5 millions de personnes à fuir le pays.

