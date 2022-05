Résultats de Mar del Plata à la Coupe du monde de boccia au Brésil

L’expérimenté Bochista Micaela Salvador et Mauricio « Coqui » Ibarbure ont représenté le pays à la Coupe du monde à Rio de Janeiro.

(Photo : fichier / Digital quoi)

Marplatense Mauricio Ibarbure tu Michaela Salvador Ce sont deux des sept quilleurs qui ont représenté l’Argentine en Coupe du monde de boccia qui a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil. Salvador, 29 ans, terminé en quatrième place dans la catégorie individuelle BC3, tandis que l’expérimenté coqui, 40 ans, selon test avec Equipe BC1/2 et a également chuté dans le match pour la troisième place.

Sans aucun doute, le meilleur représentant de l’Argentine est Ailén Flores après sa victoire et suspendu l’or dans la catégorie Coupe du monde BC1 après avoir battu le Brésilien Vitoria de Oliveira 4-1 en finale, suivi de Luis Cristaldo, qui a terminé deuxième et a remporté la médaille d’argent après avoir perdu en finale BC2 contre le local Maciel Santos 6-1.

Pourtant, le résultat de Micaela Salvador de Mar del Plata dans la catégorie BC3 très bien après avoir reçu quatrième place. Le groupe a fait match nul trop lâche après avoir remporté trois matchs contre Marylou Martineau du Canada 3-2, María Muñoz de Colombie par 8 à 0 et dans un tie-break contre la Brésilienne Evelyn De Oliveira après avoir égalisé en 5.

Ainsi, elle s’est qualifiée pour les quarts de finale où elle a rencontré sa compatriote Stefanía Ferrando et Salvador s’est qualifiée pour les demi-finales après l’avoir battue 4-2. Déjà parmi les quatre premières, elle a couru contre la Française Sonia Heckel et là, elle a perdu de peu 3-a2, elle a donc dû jouer le match pour les troisième et quatrième places. Le match pour la médaille de bronze a de nouveau été disputé par des joueurs locaux, De Oliveira, qui dès le départ se sont montrés solides et ont gagné 7-1.

Pour Michaela Salvador puis ce fut la compétition par équipe dans la catégorie BC3, où il représenta l’Argentine avec Stefanía Ferrando et ngel Anzalas. Le premier match a été une nette victoire 7-0 contre la Colombie et lors de la deuxième présentation, ils ont perdu 6-3 contre le Portugal, ils ont donc joué les quarts de finale contre l’Espagne, l’équipe qui a gagné 3-1 et a donné les derniers points au national. équipe.

Pour sa part, les quilleurs expérimentés coqui Ibarbure et le numéro actuel 25 Évaluation le monde se forme Groupe B dans la catégorie BC1 chez les hommes avec le Brésil André Luiz FilhoPortugais André Ramos et la slovaquie Thomas Kral et aucun des trois matchs, il n’a pu gagner, donc pas passer à l’étape suivante.

Ses débuts avec une défaite contre l’Europe avec un écho de 8 à 1, alors qu’à partir du deuxième match les hommes de Mar del Plata pourraient être plus compétitifs. Deuxième match contre le numéro 4 mondial, André Ramosoù perdu 8 à 4 (Le Portugais a terminé troisième de la Coupe du monde dans la catégorie masculine BC1), tandis que dans le troisième et dernier match, il a affronté le local Filho (actuellement classé 46e) où tomber 3 à 2.

Dans la grande finale de la catégorie BC1 à la Coupe du monde de boccia, l’Angleterre et le numéro 1 mondial historique, david forgerongagné par réglable 4 à 3 aux pays-bas Daniel Pérez (septième place) et est devenu le champion.

Après la compétition individuelle, coqui Événement de l’équipe de débat d’Ibarbure et il y a l’Argentine en BC1/2 avec Luis Cristaldo, Jonatan Aquino, Ailén Flores ayant de bonnes performances cependant perdu dans la course à la médaille de bronze. Dans le groupe A, l’Argentine a fait ses débuts avec une victoire 8-2 contre le Canada, un résultat suffisant pour se qualifier pour la phase extérieure des défaites suivantes contre la France avec un sans faute 6-5 et le Brésil avec un sans faute 16-5.

Avec ce résultat, il lui suffisait de terminer deuxième de la zone et donc de disputer les demi-finales contre les Pays-Bas, un match que l’Europe remporta par un 6 à 5 serré. Le Brésil s’inclinant 4 à 3 contre le Portugal, le classique s’est déroulé en Amérique du Sud et une fois de plus le Brésil a battu l’équipe argentine, cette fois 9-1 pour remporter la médaille de bronze. Les grands champions de l’épreuve par équipe BC1 étaient les Pays-Bas après avoir battu le Portugal 5-4 en finale.