Un cycliste autrichien percute une voiture lors d’une course à Kyjov et est grièvement blessé

Le cycliste autrichien a été grièvement blessé lors de la course de la Coupe tchèque à Kyjov, qui a ensuite été arrêtée prématurément. Selon l’APA, le conducteur, Marco Friedrich, 24 ans, a percuté l’arrière de la voiture. La police enquête sur l’accident, a déclaré son porte-parole Petr Vala à TK aujourd’hui.

« L’accident s’est produit sur un circuit partiellement fermé dans la direction de Sobůlky à Strážovice. Selon les premières informations, le cycliste ne conduisait pas et a percuté la voiture devant lui par derrière », a déclaré Vala.

Selon l’Association cycliste tchèque, le coureur autrichien est entré en collision avec un véhicule qui était garé correctement le long de la piste. « Selon les informations jusqu’à présent, ce n’était pas la faute des organisateurs. Nous souhaitons un prompt rétablissement au concurrent blessé », a déclaré le syndicat dans un communiqué. rapporter.

La porte-parole des services de secours, Michaela Bothová, a déclaré à TK que les sauveteurs avaient soigné le jeune homme. « Il faut l’intuber, le mettre sous ventilation contrôlée, le réparer, c’est une blessure grave. Pour un traitement ultérieur, nous l’avons transféré aux urgences de l’hôpital universitaire de Brno », a déclaré Bothová.

La course se déroule sur un circuit fermé à sens unique avec l’aide de la police. Vala a déclaré que 15 policiers avaient été déployés.

La deuxième course de coupe a eu lieu à Kyjov après la partie d’introduction de Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš en mars. 174 coureurs, dont des participants d’Autriche, de Pologne, de Slovaquie et de Hongrie, ont pris part à la course de 140 kilomètres. Parmi les coureurs tchèques, il y avait aussi des concurrents d’élite comme Josef erný, Daniel Turek ou Mathias Vacek, vainqueur à Velká Bíteš.