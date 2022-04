Un conducteur se casse la clavicule : un piéton provoque un grave accident lors d’une tournée en Turquie

Un homme a couru au milieu de la route du Tour de Turquie, un policier a essayé avec hésitation d’aider – puis une partie du champ a frappé les deux à pleine vitesse. Un cycliste professionnel a dû se rendre immédiatement à l’hôpital avec une fracture de la colonne cervicale et des passants ont également été blessés.

Le cycliste professionnel français Nacer Bouhanni s’est gravement écrasé lundi lors de l’étape 2 du Tour de Turquie et s’est fracturé la première colonne cervicale. Comme l’a annoncé son équipe Arkéa Samsic, le spécialiste du sprint de 31 ans est soigné à l’hôpital d’Izmir. Le triple vainqueur d’étape de la Vuelta sera désormais transporté par avion dans son pays d’origine pour y être soigné. Les équipes doivent reprendre la course de mardi avec seulement cinq coureurs.

La tournée en Turquie s’est terminée pour Bouhanni après que le conducteur est entré en collision avec un piéton sur la piste. Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut voir un homme courir sur la piste dos au peloton venant en sens inverse. La foule sur le trottoir lui a crié dessus avec inquiétude. Au début, un policier a juste regardé – et n’a essayé qu’à la dernière seconde d’écarter l’homme du chemin.

Les passants peuvent être physiquement handicapés

Mais il était trop tard : Mirco Maestri (Eolo-Kometa), qui se trouvait entre passants et policiers, tomba le premier et les jeta tous les deux au sol. Derrière lui, Bouhanni, son coéquipier Kevin Ledanois et Manuel Peñalver (Burgos-BH) ont tous chuté. Bouhanni portait une minerve dans la rue avant d’être emmené dans un hôpital voisin. Il est actuellement soigné dans un hôpital d’Izmir mais devrait être renvoyé prochainement en France pour y être soigné.

Burgos-BH a confirmé que Peñalver s’est fracturé le coude, ce qui nécessitera une intervention chirurgicale tandis que Ledanois et Maestri peuvent continuer. Le policier a également été blessé, les organisateurs de l’un d’entre eux aussi opinion transmettre. Les organisateurs ont également déclaré que les personnes qui passaient sur la voie étaient handicapées physiquement. L’état de santé des blessés sera étroitement surveillé et chacun souhaite un prompt rétablissement.