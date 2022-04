« Ils se promènent avec beaucoup de conneries »: Pepe Aguilar réagit dans une vidéo à une photo divulguée de sa fille ngela Aguilar et ils révèlent qu’il est « en colère » à propos de ce qui s’est passé | Personnes | Divertissement

Il y a quelques jours, il a été annoncé via vidéos et quelques photos, que la fille de Pepe Aguilar, Angela Aguilar et compositeur de musique Gussy Lau ils ont eu une histoire d’amour intime, qui a été rendue publique sans leur consentement.

Compte tenu des rumeurs et des preuves de ce qui s’est passé, Lau a été le premier à confirmer la parade nuptiale, mais il a regretté que les gens l’aient découvert comme des commérages.

Plus tard, chanteur et la plus jeune fille de Pepe Aguilar a rompu le silence et a exprimé sa frustration dans une vidéo qu’elle a partagée Instagram, dans lequel il dénonce le sentiment d’être « violé » dans son intimité.

Pepe Aguilar parle de ce qui s’est passé

Selon les avis infobaeaprès devenir viral Après la déclaration de sa fille, les adeptes du traducteur « Prometiste » se sont demandé quelle serait la réaction de Pepe et ce qu’il penserait d’une éventuelle relation, puisque Gussy Lau a 15 ans son aîné.

Dans une vidéo en direct sur Instagram, la chanteuse de musique mexicaine se montre à bord d’un avion de luxe :

Où va ce charro ? (…) maintenant nous avons ce voyage en France et en juillet nous en avons un autre en Espagne (…) toute la famille ira à Paris avec plaisir, j’y parlerai. »

Aguilar a poursuivi sa transmission et a évoqué le sujet de sa fille comme suit :

Les médias et les gens se promènent avec beaucoup de conneries en ce moment.

Voici la déclaration de ngela Aguilar et Gussy Lau après la controverse sur la fuite de photos

Et il a terminé en disant que « beaucoup de commérages » étaient entrés dans sa vidéo en direct parce qu’ils pensaient qu’il allait dire des choses sur les « photos filtrées », mais cela n’allait pas se produire.

Cependant, selon des médias internationaux tels que Liberté des médiasun ami proche de la famille d’Aguilar a déclaré que l’artiste était furieux de la fuite de l’image.

Il pense même qu’il s’agissait d’un abus de confiance de la part du compositeur de musique Gussy Lau, qui travaille avec son équipe de production, et qu’en apprenant cela, il a rompu tous les liens professionnels avec la prétendue petite amie de sa fille.

Certains utilisateurs de des médias sociaux s’est souvenu de cette opportunité lors de sa visite La télévision aujourd’huioù Pepe Aguilar parle du prétendant de ngela Aguilar, faisant des commentaires durs contre l’homme plus âgé qui le séduit. (E)