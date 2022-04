Après une interruption d’un an, le Olomouc Bonjour Festival proposera deux douzaines d’événements à travers la ville

Les visiteurs peuvent également s’attendre à des représentations théâtrales, il y aura également de la gastronomie française traditionnelle accompagnée d’une dégustation de vins. L’événement de cette année compte plus de vingt événements dans son programme, qui se dérouleront dans plus de dix lieux, ont déclaré les organisateurs de l’événement à TK. Le festival, organisé par le Centre français de l’Université Palack d’Olomouc en collaboration avec le Musée d’art, se déroulera du 14 au 30 mars.

« Notre objectif cette année est de créer un programme où chacun trouvera quelque chose d’intéressant. Dans le fait que nous voulons couvrir tous les groupes d’âge et tous les intérêts du public, je regarde l’unicité ou l’exclusivité d’un festival en particulier. Pour la première fois, pour Par exemple, nous allons également nous concentrer sur les enfants d’âge préscolaire, dédiés à plusieurs événements », a déclaré Jan Zatloukal, responsable du Centre français UP, représentant l’événement.

Le festival s’ouvrira lundi avec un concert de Jarmila Beková et du groupe Olomouc Blank. Le programme comprend également des conférences et des discussions sur la littérature et l’histoire reflétant les liens culturels franco-tchèques. Le festival sera accompagné de projections de films français contemporains au cinéma Métropol. « Les séances sont également bien choisies, dont le film d’Olga, qui traite des événements récents en Ukraine, parle d’actualité », a ajouté Jan Zatloukal. La partie théâtrale du programme aura lieu au Musée d’Art.

Ce festival n’oubliera pas les amateurs de bonne chère et de bon vin. Le Green Bar préparera un menu à thème, un French Aroma Lunch, et le Na Rhône Wine Bar vous invitera à déguster avec un guide, dont le célèbre Châteauneuf-du-Pape. Le programme familial du dimanche après-midi sera proposé avec une promenade commentée à travers Olomouc sur les traces de la France.

Le point culminant de la troisième année du festival Bonjour Olomouc sera le dernier forum de travail des Rendez-vous la française, organisé en collaboration avec la Région d’Olomouc et l’Institut français. La rencontre qui aura lieu le 30 mars dans la salle UP de la Faculté des Beaux-Arts est destinée à tous les lycéens et étudiants étudiant le français. Ils auront l’occasion de rencontrer des représentants d’entreprises françaises, ils s’informeront sur les études, les stages et les opportunités d’emploi en France. Les personnes intéressées pourront également en savoir plus sur le festival sur Site internet du French UP Center.