Lundi (14.03) – consultez les nouvelles les plus importantes du pays …

(17h20) Les pompiers de l’État ont remis le dernier lot de matériel collecté pour les pompiers ukrainiens, a déclaré à PAP un porte-parole du chef de la brigade PSP. Karol Kierzkowski. Il a ajouté que le matériel de lutte contre les incendies d’autres pays était toujours collecté.



de nouveau

Collection d’équipements pour les pompiers ukrainiens, commandant en chef nadbryg PSP. Andrzej Bartkowiak a annoncé deux jours après le début de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Le matériel de lutte contre l’incendie est collecté au siège de la ville et du district du service d’incendie de l’État. Depuis lors, un total de 2 303 palettes d’équipements ont été données, notamment des caméras thermiques, des groupes électrogènes, des casques et des vêtements personnalisés. Le dernier transport se rend en Ukraine pendant le week-end.Trouver

(17h00) Le monde n’a pas besoin d’une nouvelle guerre froide et la Chine défend la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays, a déclaré l’ambassadeur de Chine à l’ONU, Zhang Jun, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le diplomate a demandé à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de créer les conditions d’une solution diplomatique à la guerre en Ukraine.

Trouver de nouveau.

(16:40) L’assassinat du journaliste Brent Renaud montre que la Russie ne reculera devant rien pour faire taire les médias – a déclaré Richard Mills, représentant permanent de l’ONU auprès de l’ONU, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU avec Zbigniew Rau. Il a ajouté que l’agression russe est un défi à l’ensemble de l’ordre d’après-guerre en Europe.

« Nous sommes scandalisés par la mort du journaliste Brent Renaud, tué par les forces russes en décrivant la fuite des réfugiés à Irpien. M. Renaud est là parce qu’il comprend le rôle clé des médias dans la fourniture d’informations impartiales sur la guerre de choix de la Russie. « Sa mort montre que la Russie ne reculera devant rien pour faire taire les récits contre sa propagande », a-t-il ajouté. Trouver de nouveau.

(16:30) L’Union européenne a noté des « signes » de l’utilisation possible d’armes chimiques ou biologiques par la Russie dans la guerre en Ukraine et a appelé à la fin de l’escalade des hostilités et de l’utilisation d’armes prohibées, a déclaré Peter Stano, porte-parole pour la Commission européenne des affaires étrangères.

« Si des armes chimiques étaient utilisées, ce serait très mauvais. Nous avons reçu des informations sur une éventuelle attaque par les forces d’occupation russes en Ukraine avec des armes chimiques », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Trouver de nouveau.

(14:20) Chaque clinique de santé primaire peut commander en permanence des vaccins pour les enfants ukrainiens – a rappelé lundi le ministère de la Santé.

– Nous rappelons. Chaque clinique de soins de santé primaires peut commander en continu des vaccins du calendrier de vaccination obligatoire pour les enfants ukrainiens auprès de la station sanitaire et épidémiologique la plus proche, a indiqué le ministère sur Twitter.

– Compte tenu du stock, le vaccin sera délivré de manière durable – a déclaré le ministère de la Santé.

Trouver de nouveau.

(14:20) – Nous infligeons de telles pertes à l’ennemi qu’il ne sait plus où chercher des renforts – a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook.

– Nous infligeons de telles pertes à l’ennemi qu’il ne sait plus où chercher des renforts. Où d’autre chercher de l’aide (…). Mais nous n’avons pas le droit de nous relâcher. L’État russe se prépare à la guerre depuis des décennies. Ils ont amassé des ressources militaires considérables au nom du mal pour soumettre leurs voisins. Et au nom de la destruction de l’Ukraine, l’Europe que nous connaissons et respectons, a souligné le président.

Trouver de nouveau.

(14:10) – Des fonds pour la reconstruction de l’Ukraine devraient être créés à partir d’avoirs russes gelés – a déclaré lundi le Premier ministre Mateusz Morawiecki après une réunion des chefs de gouvernement du Triangle de Lublin.

Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a appelé à ce que la Russie soit considérée comme un État terroriste. La réunion des premiers ministres de la Pologne, de la Lituanie et de l’Ukraine dans le cadre du Triangle de Lublin a eu lieu lundi au Château Royal de Varsovie. Le sujet de conversation était l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Trouver de nouveau.

(10:50) L’invasion russe a touché quelque 18 millions de personnes en Ukraine, dont 6,7 millions sont des soi-disant personnes déplacées à l’intérieur du pays – a rapporté lundi le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Europe.

En outre, près de 3 millions d’Ukrainiens, dont 44 millions, ont fui l’action militaire à l’étranger, a-t-elle ajouté dans un communiqué publié sur le site Internet de l’organisation.

Trouver de nouveau.

(10:40) – La plupart des Ukrainiens qui ont fui à l’étranger avant la guerre n’avaient pas l’intention d’y rester de façon permanente et voulaient retourner dans leur patrie – a déclaré la vice-première ministre et ministre de l’Économie de l’Ukraine Julia Swyrydenko dans un message sur son profil Facebook -son .