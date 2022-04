Dix morts, dont 4 Français et un Belge, dans un accident de bus en Egypte

© Fourni par El Universal Online





Dix personnes sont mortes, dont 4 Français et un Belge, dans un accident de bus en Egypte Dix personnes, cinq Egyptiens, quatre Français et un Belge, sont mortes ce mercredi dans un accident de bus à Assouan, dans la zone touristique egypte du suddit le gouverneur.

Par ailleurs, 14 personnes ont été blessées – huit Français et six Belges – et se trouvent dans un « état stable » après avoir été hospitalisées pour « fractures, coups et blessures légères », indique un communiqué du gouvernement.

L’accident s’est produit aux petites heures du matin, lorsqu’un bus transportant des touristes est entré en collision avec une voiture sur la route désertique de près de 300 km qui mène aux temples. Abou Simbel.

Lire aussi : Les flics de New York recherchent l’auteur de la fusillade dans Subway

Les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte, où les routes sont souvent mal entretenues et les codes de la route ne sont pas respectés.

Officiellement, 7 000 personnes sont mortes dans des accidents de la circulation en 2020 dans le pays le plus peuplé du monde arabe, avec 103 millions d’habitants.

Le temple d’Abou Simbel, vieux de plus de 3 000 ans, est l’une des principales attractions touristiques d’Égypte.

]]>