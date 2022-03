Ukraine, Tajani « Nous avons besoin d’une Europe politique forte » – BlogSicilia

STRASBOURG (FRANCE) (ITALPRESS) – « Discuter de l’accueil de millions de réfugiés ne doit pas être qu’un fait symbolique : notre crédibilité, nos valeurs, notre économie sont en jeu. Je tiens à remercier les nombreux bénévoles, associations, médecins, infirmiers, gouvernements locaux et nationaux qui mettent tout en œuvre pour accueillir les victimes de ce conflit. La charité et l’aide humanitaire sont très basiques, mais elles ne suffisent pas pour faire face à cette transition très importante, nous avons besoin d’une Europe politique forte. Nous avons le devoir d’accueillir et d’intégrer les réfugiés dans un système économique qui connaît actuellement de grandes difficultés et qui doit être renforcé. C’est ce qu’a déclaré Antonio Tajani, coordinateur national de Forza Italia, lors d’un discours lors d’une session plénière du Parlement européen réuni à Strasbourg.

« La proposition de la Commission européenne de soutenir notre autonomie énergétique – a-t-il ajouté – est certainement un premier pas en avant, mais des plafonds européens et non nationaux sont nécessaires pour fixer les prix de l’énergie. Nous avons également besoin d’un plan d’autonomie alimentaire et pour faire face à cette nouvelle crise, nous demandons un nouveau fonds permanent pour les lotissements communs en Europe, financé par l’émission conjointe de titres de créance, afin de garantir aux entreprises les fonds nécessaires pour y faire face. les coûts les plus importants proviennent des sanctions, des politiques migratoires partagées, des politiques industrielles et énergétiques partagées, de la défense partagée, des infrastructures pour la transition écologique et du stockage des matières premières. »

(ITALPRES).