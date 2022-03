Santos Silva dit que la menace russe n’effraie pas le Portugal | Guerre en Ukraine

Le ministre des Affaires étrangères Augusto Santos Silva a déclaré mardi que les menaces de la Russie n’avaient pas effrayé ni intimidé le Portugal, un pays peu exposé au gaz et au pétrole russes.

Santos Silva s’adresse aux journalistes du ministère des Affaires étrangères, à Lisbonne, où ce mardi a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République fédérative du Brésil, Carlos Alberto Françaavec l’ordre du jour de célébrer deux siècles d’indépendance brésilienne, ainsi que la guerre en Ukraine.

« Cette menace [da Rússia e do Presidente Putin] ils ne nous effraient ni ne nous intimident. Nous décidons ensemble de notre position, que ce soit dans le cadre des Nations unies ou dans le cadre de l’Union européenne et de l’OTAN. [Organização do Tratado do Atlântico Norte – NATO]et nous appliquons les décisions que nous prenons de manière indépendante dans les organisations auxquelles nous appartenons », a-t-il déclaré.

La Russie a compilé une liste de pays « hostiles », dont le Portugal, en tant qu’État membre de l’Union européenne, ainsi que les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et le Canada, entre autres, où les entreprises russes pourront payer leurs dettes. en roubles, une monnaie qui a chuté de 45 % depuis janvier.

Concernant les sanctions contre la Russie, après l’invasion de l’Ukraine le 24 février, Santos Silva a rappelé que c’est ce qui avait été convenu, notamment dans le cadre de l’Union européenne (UE).







Les sanctions, a rappelé le ministre, ont été approuvées à trois moments différents, étaient trois ensembles différents, des sanctions de nature politique, visant un groupe de Russes, et d’autres de nature économique.

Face à la possibilité de couper les approvisionnements russes en gaz et en pétrole vers l’Europe, Augusto Santos Silva a rappelé que depuis plusieurs années le Portugal, avec les gouvernements successifs, avait fait son travail « pour rendre le Portugal moins dépendant des énergies fossiles. « .

« Actuellement, 60% de l’électricité consommée au Portugal provient de sources d’énergie renouvelables produites localement : énergie hydraulique, éolienne et solaire », a-t-il poursuivi. Concernant le gaz et le pétrole, le ministre a expliqué que le Portugal les importe de « divers pays situés en Amérique, en Afrique et en Europe ».

« En raison de cette politique de diversification, notre exposition au pétrole et au gaz russes est actuellement très faible », a-t-il souligné.

Et il a ajouté : « Nous n’avons pas de conséquences directes, nous ne sommes pas un pays fortement exposé à l’énergie de la Russie. Nous faisons partie d’une UE fortement dépendante et, au sein de l’UE, nous cherchons à affirmer l’importance stratégique absolue de réduire la dépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis de la Russie.







Dans ce domaine, le ministre a déclaré que la stratégie du Portugal consiste à « diversifier les sources et les voies d’approvisionnement énergétique vers l’Europe », ce qui « implique d’augmenter les interconnexions entre le Portugal et l’Espagne et entre le Portugal et l’Espagne et le reste de l’Europe ». « .

« En ce moment, nous devons augmenter le gaz que nous recevons de sources autres que la Russie. L’une des deux origines possibles et réalisables est les États-Unis et les pays africains », a-t-il déclaré.

« Du gaz qui arrive par voie maritime, sur des navires ancrés dans des ports européens, la péninsule ibérique étant la plus qualifiée pour le recevoir, depuis les eaux profondes (Sines). A partir de Sines, le gaz peut être maritime ou terrestre. Overland a besoin d’un tuyau. Actuellement, il existe deux interconnexions gazières entre le Portugal et l’Espagne et nous voulons en construire une troisième et nous voulons qu’il y ait une autre interconnexion entre l’Espagne et la France, afin que le gaz arrivant en Europe via la péninsule ibérique puisse atteindre l’Europe centrale et orientale », a déclaré référencé.

Et il a souligné : « Ces derniers jours, il est devenu clair pour beaucoup qu’il ne s’agit pas de préparer l’avenir, il s’agit de répondre à notre présent immédiat ».

Aux premières heures du 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui a fait au moins 406 morts et plus de 800 blessés parmi la population civile et déplacé plus de deux millions de personnes vers les pays voisins, selon les dernières données. de l’ONU.

L’invasion russe a été condamnée par une grande partie de la communauté internationale, qui a répondu en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques contre Moscou.