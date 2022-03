Ce sont les pays d’Europe les plus disposés à envoyer des armes à l’Ukraine en raison de l’invasion russe

Ce livraisons d’armes à l’Ukraine depuis l’Espagneattaqué par la Russie depuis le 24 mars, a causé plusieurs conflits au sein du gouvernement. Alors que le PSOE soutenait les livraisons d’armes, chez United We Can, il y avait des positions contre la décision, notamment du secrétaire général Podemos Ione Belarra et de la ministre de l’Égalité Irene Montero. Ione Belarra a qualifié la décision du gouvernement d' »erreur » et a souligné qu’une « solution pacifique et diplomatique » devait être choisie.

Dans d’autres pays européens, correspond à cette taille à l’exception de la France, dans lequel les deux parties discutent également de leur adéquation. C’est le cas Belgique, France, Allemagne et Italie.

Position en Europe sur les livraisons d’armes à l’Ukraine

la Belgique

« C’est un sujet sensible dans la veille de l’invasionmais une fois que les attaques ont commencé pouvoir politique d’accord« , explique Guillermo Pascual de Belgique pour l’Antenne Noticias 3.

« C’est la même chose que nous avons vue dans Allemandun pays qui a franchi une étape historique dans sa politique de défense et a franchi la ligne rouge en envoyant des armes à d’autres pays et a tout fait par consensus des trois partis qui composent le gouvernement et même du peuple allemand », a-t-il ajouté.

La France

« En France, la livraison d’armes à l’Ukraine a été décidée par Emmanuel Macronet j’ai trouvé avec vous deux discordants, des deux candidats à la présidentielle. D’un côté, la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon qui s’opposent à ce que Paris fournisse des armes, mais aussi à l’Union européenne qui dit qu’elle nous fait la guerre ensemble, et la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen pense la même chose. D’autres grandes forces politiques soutiennent la décision du gouvernement », a déclaré le journaliste lvaro del Río.

grande Bretagne

« En Angleterre consensus pratique total. Boris Johnson a été l’un des premiers dirigeants mondiaux à expédier des armes, avant même la guerre. Et depuis l’invasion il y a 13 jours, le principal pouvoir politique prendre en charge tout versement supplémentaire. Au Parlement, il a été demandé chiffres concretsmais le gouvernement ne le fournit pas parce qu’ils informations très sensibles Eva Millan raconte depuis Londres.

Italie

« En Italie, il y a eu unanimité dans les partis politiques dans le décret pour la livraison d’armes à l’Ukraine. Seul le dirigeant de droite Matteo Salvini n’était pas d’accord, mais il a fini par soutenir le gouvernement. Ce des armes seront données gratuitement à Kiev et comprend des missiles antiaériens, des missiles antichars, des mitrailleuses, des casques et des gilets de protection. Le décret établit un état d’alerte dans lequel l’armée italienne est prête à aider l’OTAN (OTAN) si nécessaire », a déclaré Mila Albert.