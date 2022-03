Économiste Pr. Zbigniew Krysiak a critiqué l’ampleur de l’aide apportée à l’Ukraine par l’Allemagne et la France.











© PAP / Wojciech Olkuśnik

Prof. Zbigniew Krysiak, École d’économie de Varsovie, président du comité de programme de l’Institut de la pensée Schuman





Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a annoncé lundi que le gouvernement était adopté d’urgence projet de loi sur l’assistance aux citoyens ukrainiens fuir le pays des hostilités.

De telles mesures permettront aux personnes qui souhaitent vivre en Pologne, incl. occuper un emploi et accéder aux soins de santé et à l’éducation. Le projet prévoit également un soutien financier pour ceux qui recevront des citoyens ukrainiens sous leur toit (ils recevront 40 jours PLN de l’État, soit environ 1 200 PLN par mois pendant une période de deux mois).

Selon l’invité de Radio Maryja, une telle décision du gouvernement est très bonne.

– Il donne des opportunités aux personnes et aux familles qui sont plus pauvres et qui ne seraient pas en mesure d’offrir une assistance. Comme les actions du gouvernement pour étendre cette aide – évalué prof. Krysiak.

Compromettre l’Allemagne et la France

Dans le même temps, les économistes évaluent négativement l’ampleur de l’aide apportée à Kiev par la France et l’Allemagne. Selon lui, si la Pologne s’était comportée de la même manière, « l’Ukraine serait tombée depuis longtemps ».

– Cela peut être fait consciemment. Une déclaration récente de l’Allemagne, le Bundestag, était qu’ils réagiraient rapidement. Dans le même temps, il y a une déclaration selon laquelle ils augmenteront également leurs dépenses d’armement et nous comprenons que, dans le cadre des dépenses d’armement, un certain montant sera alloué au transfert de munitions ou de systèmes antichars intelligents, qui sont très important pour l’armée ukrainienne, a déclaré le président de l’Institut de la pensée Schuman, ajoutant que « c’est comme ça que ça ne se passe pas ».

– Quelque chose d’étonnant. Nous pouvons voir comment l’Union européenne a été discréditée, et l’Allemagne et la France ont également été discréditées, ce qui – pour ainsi dire – a invité la Russie à s’améliorer – a déclaré le professeur de l’École d’économie de Varsovie.

Drame à Marioupol. « La Russie tient 300 000 civils en otages »

Ministère russe des Affaires étrangères : Nous soutenons le maintien d’un dialogue constructif avec Washington

Kowalczyk au député de l’opposition : Ces déclarations sont-elles faites depuis Moscou ?