Hantuchová a un concours : Ce chat est le nouveau partenaire de Wilander et al.

La joueuse de tennis professionnelle française Alizé Limová (31 ans) fait son entrée dans l’équipe d’Eurosport. Elle suivra les traces de la blonde slovaque Daniela Hantuchová (38 ans).

La brune française, dont le père est originaire du Vietnam, n’est pas supérieure à 135 sur le circuit WTA. Mais elle a brillé à l’Open d’Australie aux côtés des légendaires Mats Wilander, Johanna Konta et d’autres experts du studio Eurosport.

Comme Hantuchová ou Schettová, elle apporte non seulement du charme aux émissions télévisées, mais aussi le regard des femmes sur les choses. Limová n’hésite pas non plus à aborder des sujets intimes, par exemple, il explique à quel point il influence les joueurs de tennis s’ils ont leurs « jours ». « D’après mon expérience, les menstruations peuvent vraiment avoir un impact énorme sur la façon dont vous vous sentez émotionnellement, comment vous jouez et comment vous vous sentez physiquement sur le terrain. Je pense que les joueuses devraient en parler, comme Iga wiateková l’a fait après le Tournoi des Champions. Les blessures sont aussi parlé, c’est pareil. » il expliqua.

