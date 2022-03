Le biathlète Herrmann gagne en Finlande – troisième courageux – Actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus

Denise Herrmann a remporté sa deuxième victoire de la saison. À peine un mois après son coup d’or aux Jeux olympiques d’hiver, il a également été couronné de succès à la Coupe du monde. Les Saxons sont désormais les favoris de la prochaine course.

Les photos avec Denise Herrmann et Stina Nilsson devraient être faciles après cette course particulière.

Alors que le champion olympique individuel Germany Herrmann a remporté sa deuxième victoire de la saison au sprint en Finlande, le Suédois Nilsson est monté sur le podium pour la première fois en tant que biathlète. Il y a quatre ans, le joueur de 28 ans a remporté l’or olympique dans les sprints de cross-country, maintenant il est étonnamment troisième. Herrmann est également passé du ski de fond au biathlon en 2016 et a entamé une deuxième carrière réussie. Les deux se connaissent bien des spécialistes.

« C’était vraiment cool, un ancien duel de cross-country », a déclaré Herrmann, 33 ans, à ZDF. Tous deux ont commis une erreur de tir chacun, terminant après avoir parcouru une distance de 7,5 kilomètres à seulement 5,2 secondes de retard. Le départ tardif de Nilsson a permis à Herrmann de trembler pour un huitième succès en Coupe du monde de sa longue carrière. Mais à la fin, cela a suffi – et le Norvégien Tiril Eckhoff a atterri entre les deux, avec seulement 0,2 seconde d’avance sur Nilsson. « J’ai été très surpris, presque choqué », a déclaré Nilsson, qui n’avait auparavant pas terminé dans les dix premiers et n’était qu’un remplaçant aux Jeux olympiques.

Un sentiment d’accomplissement pour les hommes

Après des Jeux d’hiver décevants pour les hommes, qui n’ont remporté aucune médaille dans les montagnes de Zhangjiakou, Johannes Kühn a donné le sentiment d’avoir accompli en terminant troisième du sprint. Le Bavarois de 30 ans n’a commis qu’une seule erreur de tir sur son deuxième podium cet hiver. « Physiquement, c’était un travail difficile. J’ai été surpris que ce soit suffisant pour aller aussi loin sur le court », a déclaré Kühn, qui après dix kilomètres avait 29,7 secondes de retard sur le vainqueur du jour, le Français Quentin Fillon Maillet.

Le Norvégien Filip Fjeld Andersen s’est assuré la deuxième place. Le deuxième meilleur joueur allemand de la première compétition individuelle après les JO était Philipp Nawrath (1 faute) à la septième place, Erik Lesser (1) a réussi à terminer douzième juste avant la fin de sa carrière.

Lire aussi

Coupe du monde de biathlon « Un tir impatient » empêche la double victoire de Herrmann

Pendant ce temps, près d’un mois après son triomphe aux Jeux olympiques de Pékin, Herrmann montre qu’il est toujours au meilleur de sa forme. En Chine, il a remporté plus de 15 kilomètres et célèbre le plus grand succès de sa carrière. Maintenant, cela fonctionne sur la moitié de la distance. Il y a deux ans, il avait déjà remporté la Coupe du monde au sprint en Carélie du Nord. « En fait, je n’aime pas vraiment la piste ici, mais j’ai souvent de bonnes courses ici », a déclaré Herrmann.

Herrmann compense l’erreur

Herrmann a réussi à convaincre avec un troisième meilleur temps, Nilsson a été le plus rapide avec 6,9 secondes de mieux et a ainsi jeté les bases d’un saut sur le podium. Mais Herrmann a également pu rattraper sa boucle de pénalité après s’être relevé. « C’est super de courir, et aussi de bien tirer », a déclaré Herrmann, qui cite une bonne phase de récupération après les JO à domicile comme clé de son succès : « Il faut rester détendu, je suis plutôt bon dans ce mode. pour le moment, restez ainsi jusqu’à la fin de la saison. »

Vanessa Voigt a également montré une solide performance sans erreur de tir et a terminé sixième. La parfaite Vanessa Hinz, à la douzième place, a également obtenu une excellente position de départ pour la course poursuite de dimanche (12h45 / ZDF et Eurosport), où Herrmann est désormais le favori. « Je dois essayer de faire ma course », a déclaré l’ancien champion du monde, qui veut aussi suivre le fort Nilsson sur le sillage. « Ce sera comme par le passé », a déclaré Herrmann, qui a lui-même remporté une médaille de bronze olympique au relais en tant que skieur de fond à Sotchi en 2014.