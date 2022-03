Future France : le Russe Siwakow a changé le pays

Pawel Siwakow (l) était troisième derrière ses coéquipiers Egan Bernal (l) et Christopher Froome de Team Ineos. (Image : dpa)

(Photo : Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa)

LONDRES – Le cycliste professionnel russe Pavel Sivakov a changé le pays à cause de la guerre d’agression contre l’Ukraine.

Comme le joueur de 24 ans possède également un passeport français, il volera sous un autre drapeau à l’avenir. Cela a été annoncé par son équipe Ineos-Grenadiers après avoir été approuvée par l’association mondiale UCI. « Je voulais courir en tant que Français depuis longtemps et je me suis inscrit à l’UCI. Compte tenu de ce qui s’est passé en Ukraine, je voulais accélérer les choses », a déclaré Sivakov.

Le spécialiste du tour est né en Italie, ses parents ont déménagé en France alors qu’il avait un an. « Comme je l’ai déjà dit, je suis totalement contre cette guerre et mes pensées vont au peuple ukrainien », a déclaré Sivakov. Il espère la paix et une fin rapide des souffrances en Ukraine.

L’UCI a interdit aux équipes russes et biélorusses de toutes les courses et tournées, y compris l’équipe Gazprom-Rusvelo. Les professionnels individuels des pays concernés dans des équipes non russes ou biélorusses ne sont pas concernés. Cela inclut Siwakow et Alexander Wlasow, qui pilotent pour l’équipe allemande Bora-hansgrohe.

