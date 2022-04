Ukraine: l’Allemagne juge l’expulsion du diplomate russe injustifiée

Le gouvernement de Berlin a jugé lundi l’expulsion de 40 diplomates allemands de Russie, communiquée ce lundi par Moscou, comme injustifiée.

Quant aux diplomates allemands expulsés par Moscou, il n’y avait « absolument rien » à leur montrer, défendant le ministre, rappelant ainsi que la décision de la Russie n’était « d’aucune manière justifiée ».

La Russie a annoncé lundi l’expulsion de 40 diplomates allemands en représailles à une décision similaire prise par l’Allemagne après la guerre en Ukraine.

L’ambassadeur d’Allemagne à Moscou, convoqué ce lundi par le gouvernement russe, a reçu des informations selon lesquelles « 40 employés de la mission diplomatique allemande en Russie ont été déclarés ‘persona non grata' », comme le souligne la diplomatie russe dans un communiqué.

Le communiqué souligne qu’il s’agit d’une « réponse symétrique » à une décision similaire et « ouvertement hostile » du gouvernement allemand, prise le 4 avril.

Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré lundi que le diplomate russe expulsé par Berlin « a agi pendant des années et systématiquement » contre la liberté et la cohésion de la société allemande.

« Vos actions menacent également ceux qui cherchent refuge ici, nous ne pouvons pas continuer à le tolérer et nous ne le tolérerons pas non plus à l’avenir », a déclaré Baerbock. « Avec l’expulsion d’aujourd’hui, la Russie continue de se faire du mal », a-t-il ajouté.