La France réclame Benzema – AS.com

Benzéma Il est encore sur les lèvres de beaucoup de gens. De presque tout le monde. Sa saison spectaculaire l’a positionné comme Plus qu’un solide candidat pour remporter le Ballon d’Or 2022. Dans cette course, jusqu’en septembre ou octobre (quand il sera expédié, après un changement de règle qui signifie désormais que les saisons sont jugées, et non les années civiles), il a d’autres prétendants sérieux, tels que Lewandowski (Golden Shoes à cette époque), De Bruyne, Mbappe ou Mané. Savoir qui remportera la Ligue des champions semble important, car une bonne performance d’un joueur dans cette dernière phase peut lui rapporter beaucoup de points.

Mais carpe Diem. Actuellement, 68% des fans de football, quelle que soit leur équipe, pensent que Benzema devrait le gagner. Ces résultats sont extraits d’une enquête menée par Odoxa (un prestigieux organisme d’opinion indépendant français) pour RTL et Keneo. Il y est montré que l’attaquant du Real Madrid a conquis le cœur des gens grâce à ses buts et à son bon jeu. Tel était le cas, qui peut être mis en contraste avec la même question, mais il y a des mois. En octobre 2021, la même question a été posée et le résultat était de 60 %, soit huit points de moins.

Les statistiques de Benzema, saison après saison.

L’enquête a été réalisée le 21 avril par la méthode des quotas, auprès d’un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française, avec une tranche d’âge de 18 ans et plus. Il a également posé une autre question : 50% français (qu’ils aiment le foot ou pas) déclarent avoir une opinion favorable de Benzema, alors que ce chiffre monte à 71% de ceux qui déclarent exclusivement suivre le sport. Ces chiffres sont supérieurs de 35 % et 48 % aux résultats obtenus en 2015.

Et pourquoi en 2015 ? Parce que c’était l’année où « Affaire Valbuena », une question sensible qu’Odoxa a également voulu poser. Et le résultat dit ceci : 56% français (qu’ils aiment le foot ou pas) ils ont « pardonné » Karim pour ça. Enfin, l’enquête montre que pour les Français (qu’ils aiment le foot ou pas), Benzema est le huitième meilleur joueur de son histoire (13%), après Zidane (62%), Mbappe (42%), Platini (39%), Henry (21%), Griezmann (19%), Papin (18%) et Cantona (15%). Pour les français qui aiment le foot, c’est le cinquième, seulement derrière Zidane, Mbappe, Platini et Henry.

Benzema, après avoir marqué le but de la victoire à Pizjuán.

nombre d’or

La saison de Karim frise les récompenses. Il a mené le Real Madrid à un quasi-titre de champion et au bord d’une autre finale de Ligue des champions. Benzema est meilleur buteur Premier avec 25 buts et, en plus, un assistant max, avec 11 livraisons. Cette saison, il a joué 3 440 minutes, réparties sur 40 matchs, marquant un total de 39 buts, pratiquement un par match. A 34 ans, il rêve d’avoir le Ballon d’Or. Et pour 68% des fans, il le faut.