Le Bayern l’a fait, ils ont été champions d’Allemagne pour la dixième fois consécutive. Aucun club des cinq meilleures ligues européennes n’avait fait quelque chose comme ça avant Munich.

La presse internationale a célébré le record, mais il y avait aussi un ton critique.

Italie

Gazzetta dello Sport: « Il n’y a que la Bavière. Les fans de Nagelsmann ont un record européen. Dixième titre consécutif en Bundesliga, c’est la première fois dans le top 5 des ligues européennes. (…) Le fan du Bayern, Julian Nagelsmann, a goûté pour la première fois à la douceur du succès et est devenu champion d’Allemagne pour la première fois à un âge où l’on met généralement fin à sa carrière active ou entraîne des enfants. »

Corrier dello Sports: « La fête du Bayern en Bundesliga ! Dortmund ko, 32e titre. Le Bayern n’a montré aucune pitié et a remporté son dixième titre consécutif. »

Espagnol

« Marque »: « Au final, tout s’est passé comme il se doit. Le Bayern est champion. Dix ans de suite. Bonne pour le Bayern, mais mauvaise nouvelle pour la Bundesliga, ce qui était évident dès le départ. Depuis le début de la Bundesliga, le Bayern a remporté 31 titres, toutes les autres équipes réunies 28. Que la bière coule.

« Mundo Deportivo »: « Le Bayern a remporté ‘The Classic’ et a remporté son dixième titre consécutif en Bundesliga. La Bundesliga a déjà un propriétaire. En effet, c’est la même chose qu’au cours de la dernière décennie, lorsque le Bayern Munich a été mathématiquement déclaré champion pour la dixième année consécutive et la 32e de son histoire, prolongeant le record de la compétition après avoir battu le Borussia Dortmund, ses rivaux dans la course au titre, dans la ‘Classico’ qui a perdu 3-1.

« COMME »: « La Bavière, c’est l’histoire européenne. Le Bayern Munich a sauvé la saison avec trois matchs à jouer en Bundesliga. L’hégémonie bavaroise en Allemagne continue. »

France

« L’Equipe »: « Une décennie bavaroise. Après un dixième championnat d’affilée, le FC Bayern a hâte de pouvoir à nouveau concourir au plus haut niveau européen après deux années décevantes. (…) Dans l’Allianz Arena pleine à craquer, les joueurs de Julian Nagelsmann ne voulaient pas rater une occasion devant leurs propres supporters et face à l’adversaire le plus sérieux de ces dernières années. »

Anglais

« Soleil »: « Des décennies de domination. Le Bayern Munich a remporté un dixième titre consécutif en Bundesliga avec une victoire colossale sur le Borussia Dortmund dans The Classic. »

« Gardes »: « Le Bayern a battu Dortmund dans les classiques et a remporté son 10e titre consécutif en Bundesliga. Le Bayern Munich a mis fin à sa domination de dix ans en Bundesliga avec une victoire 3-1 sur son grand rival Borussia Dortmund et a remporté son dixième titre consécutif. »

Suisse

« Voir »: « Célébrez Munich ! Depuis que Dortmund a perdu le « meilleur match » 1:3, le Bayern avait douze (!) points d’avance trois tours avant la fin. Lorsque le Bayern n’a pas remporté le championnat pour la dernière fois, Barack Obama était encore président de les États-Unis, l’Union européenne ont remporté le prix « Nobel de la paix et Roger Federer ont remporté l’argent olympique à Londres. Dix ans se sont écoulés depuis. Le monde est différent maintenant. Pas la Bundesliga. Le Bayern est le numéro 1 incontesté là-bas. »

« Nouveau journal zurichois »: « Le FC Bayern a battu Dortmund et est devenu champion d’Allemagne pour la 10ème fois consécutive. Grâce à 3-1 contre le premier challenger, le Bayern Munich ne pouvait plus prétendre à son 32e titre. Hormis le trophée, cette saison a été décevante pour Munich. »

les états-unis d’Amérique

ESPN: « Sur le terrain, le Bayern a besoin d’un bien meilleur leadership sur le long terme. Ils ont des défenseurs talentueux mais manquent d’une figure d’autorité naturelle du côté défensif. Ceci s’applique également en dehors du terrain. Parfois, seul Nagelsmann en tant qu’homme d’État/orateur/diplomate doit couvrir toutes sortes de questions, tandis que Kahn et Salihamidzic sont silencieux en comparaison. L’ancien président Uli Hoeneß, qui n’est populaire nulle part en dehors du Bayern, a une façon d’utiliser son statut de géant pour se mettre la pression. »