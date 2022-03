Ukraine, dernières nouvelles. Raids aériens sur Kiev. Chine : à la Russie de la nourriture et des médicaments, pas des armes

23:13

Ultimatum russe, l’armée quitte Marioupol

La Russie a lancé un ultimatum « à toutes les formations militaires ukrainiennes pour qu’elles quittent Marioupol demain, sans armes ni munitions ». C’est ce qu’a déclaré le chef du Centre de contrôle de la défense nationale russe Mikhail Mizintsev, cité par Interfax. « La procédure pour quitter la ville est fixée comme suit. Entre 10 et midi demain, toutes les formations militaires ukrainiennes et les mercenaires étrangers sans exception, sans armes ni munitions, doivent sortir en utilisant l’itinéraire convenu avec l’Ukraine », a déclaré Mizintsev lors d’un briefing, faisant référence au plan proposé par la Russie. « La Russie attend une réponse de Kiev aux mesures proposées pour l’évacuation des civils de Marioupol à 5h00 heure de Moscou (3h00 heure italienne) demain », a ajouté Mikhail Mizintsev, cité par Tass. « Nous appelons les autorités de Kiev à revenir à la raison et à prendre du recul par rapport aux instructions précédentes qui ont forcé les combattants à se sacrifier et à devenir des » martyrs de Marioupol « – a-t-il poursuivi – En outre, nous demandons instamment une demande de réponse écrite officielle du côté ukrainien d’ici 5h00 pour sauver la population et les infrastructures urbaines de Marioupol ».