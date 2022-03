Ahlmann meilleur sauteur allemand à Paris

Paris. Lors du tournoi international de saut d’obstacles cinq étoiles à Paris, Christian Ahlmann (Marl) a pris la sixième place du Grand Prix en tant que meilleur coureur allemand.

La victoire est revenue au double olympien Kevin Staut de France avec Cheppetta devant le champion olympique suédois Henrik Eckermann avec King Edward et Peder Fredricson avec Hansson.

Douze des 48 coureurs se sont qualifiés pour la première manche pour gagner, dont trois Allemands. En plus d’Ahlmann, 47 ans, dans Dominator, il y a Marcus Ehning (Borken) à Calanda et Christian Kukuk (Riesenbeck) à Checker. Le vainqueur de Staut reste parfait en circulation et saute et complète le parcours de saut en 35,50 secondes. Ahlmann a été plus rapide de 34,04 secondes, mais a dû abandonner tout comme Ehning, qui a terminé septième. Kukuk a fait deux renversements au barrage et a terminé douzième.

Daniel Deußer (Malines/Belgique) à Tobago a raté un saut par renversement dans les manches, Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) et Concordess ont fait tomber deux poteaux au sol dans les manches.

Le vainqueur de 41 ans a reçu 132 000 euros de prix, tandis qu’Ahlmann et Ehning ont reçu respectivement 18 000 et 12 000 euros. Le tournoi international de saut d’obstacles cinq étoiles se déroule pour la première fois au Grand Palais phémère à Paris, qui accueillera la compétition des Jeux olympiques de 2024.

© dpa-infocom, dpa:220320-99-602535/2