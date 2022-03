W³adimir Poutine Il serait aux prises avec la maladie de Parkinson. – Poutine a les meilleurs médecins, prend environ 10 médicaments par jour, et quand il apparaît en public, vous ne le voyez pas malade. Ses mains ne tremblaient pas du tout. Mais il y a un changement mental. Il est devenu de plus en plus impulsif – a déclaré l’historien, politologue et chroniqueur Alexandre Adler dans une interview FM FM.

Un expert français a déclaré que les Américains pensaient que les informations sur la maladie de Poutine étaient une fuite contrôlée par l’entourage immédiat du dictateur. Adler souligne qu’il devrait passer à autre chose un nombre de Sergey Naryshkin, le ministre de la Défense Sergei Shoygu et l’ambassadeur de Russie au Vatican, Alexander Avdeev, se sont battus depuis le pouvoir.

Selon Adler, Narychkine sera le successeur de Poutine au Kremlin, et le dictateur est conscient de tout cela. L’expert a souligné que cela pourrait être la raison pour laquelle Poutine s’est moqué du chef du service de renseignement juste avant la guerre. De plus, le président russe prévoit de liquider Naryshkin, et même les trois mentionnés ci-dessus.

– Quelle solution Poutine le trouver, un ordre aux tireurs d’élite du groupe Wagner – les mêmes en Ukraine chargés d’assassiner le président Volodymyr Zelensky – pour se débarrasser de Sergueï Narychkine. Tout d’abord, Narychkine, car cela vaut peut-être aussi pour les deux autres membres de la « troïka » hostiles à Poutine, précise Alexandre Adler.

Le service central de renseignement du ministère ukrainien de la Défense nationale a également parlé de se débarrasser de Poutine, comme prévu par l’élite russe. « Un groupe de personnalités influentes opposées à Vladimir Poutine s’est formé au sein de l’élite commerciale et politique russe. Leur objectif est de le destituer au plus vite du pouvoir et de rétablir les relations économiques avec l’Occident qui ont été brisées par la guerre en Ukraine », a-t-il annoncé.

Comme déjà rapporté, les services de renseignement ukrainiens ont déclaré dimanche qu’ils envisageaient trois scénarios possibles : l’empoisonnement de Poutine, une « maladie soudaine » ou un accident délibéré. Oligarchie et l’opposition a également indiqué un successeur présidentiel, mais pas Sergei Naryshkin, mais Alexander Bortnikov – l’actuel directeur du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). Plus dans cet article :

