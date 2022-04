Ukraine, dans la station thermale de Truskavets, port pour personnes déplacées – Politique

Oksana coordonne les dons pour des centaines de réfugiés de l’est de l’Ukraine depuis environ un mois.

Coordonner la distribution des tas et des tas de T-shirts, chemises et chandails. Des dizaines et des dizaines de poussettes et de chaussures pour votre tout-petit. Nous sommes à Truskavets, le ‘Montecatini Terme’ d’Ukraine qui, depuis le début de la guerre, s’est transformé, loin des projecteurs, en un refuge sûr pour les femmes et les enfants fuyant les villes meurtries de l’Est.

Truskavets, jusqu’à quelques heures avant la nuit fatidique du 23 au 24 février, est la station thermale la plus célèbre du pays. Son eau utile est bue par des centaines de visiteurs de toute l’Ukraine.

À Truskavets, il y a de grands hôtels et des centres de messagerie, des pizzerias italiennes et de longues promenades dans le parc. À Truskavets, ou du moins dans nombre de ses restaurants, on entend même maintenant parler de chanteurs italiens qui sont des stars sous cette latitude, comme Pupo, i Ricchi e Poveri ou Toto Cutugno. Mais en moins d’un mois, la ville est devenue l’un des endroits les plus accueillants pour les réfugiés ukrainiens. Ce sont des déplacés internes qui n’ont pas le pouvoir, notamment économique, de franchir les frontières. Qui dans l’Union européenne n’a pas de pied. Ils ont donc décidé de rester à Truskavets, en prenant l’un des deux trains qui relient quotidiennement Dnipro et Kharkiv à cette ville au pied des Carpates orientales.

Dans une grande salle circulaire d’un bâtiment soviétique gris, une longue file de femmes attend calmement son tour. À l’intérieur de la salle, des volontaires essaient de trier des milliers de dons en provenance d’Ukraine et de l’étranger. « L’aide est venue ici de France, de Pologne, de Roumanie, et j’ai dû oublier certains pays », explique Oksana. Elle coordonne une vingtaine de bénévoles dont certains sont des réfugiés qui viennent en aide à des personnes aux destins très similaires. Comme Timur, venu de Kharkiv et qui s’est arrêté à Truskavets, a laissé son frère et sa famille venir en Slovaquie. « Ma maison à Kharkiv n’a pas été démolie mais y vivre est impossible. J’ai perdu beaucoup d’amis, et il n’y a pratiquement rien dans cette ville », a déclaré Timur, se disant « prêt », si nécessaire, à s’enrôler et à se battre.

À Truskavets, il y a entre deux cents et six cents personnes déplacées chaque jour. Récemment, le flux a diminué mais l’état d’urgence n’est pas encore terminé. A la Villa Goplana, l’un des plus beaux édifices de la ville, construit dans les années 1920 dans le style Zakopane (qui tire son nom des constructions en bois d’une station de ski polonaise), un groupe de femmes coupe et coud des vêtements. « Nous avons beaucoup de dons mais nous savons que la guerre sera longue », a déploré Oksana. Les réfugiés sont logés dans trois écoles municipales ou dans des bâtiments, dont une école privée, situés à proximité de Truskavets, qui a été mobilisée entre autres par la ville sœur de Chianciano Terme.

Pour vous rendre en ville depuis Lviv, vous devez emprunter la route nationale T1416. Le long de la route, près de Medenyci, à un moment donné, la circulation a ralenti. Sur le côté, sortis de nulle part, des dizaines et des dizaines de personnes agenouillées sont apparues. Un peu plus loin se trouvent trois voitures noires sur lesquelles flottent les drapeaux nationaux jaune-bleu et rouge-noir de l’armée insurrectionnelle ukrainienne, empruntés à un bataillon de défense territoriale. À l’intérieur de l’une de ces voitures se trouvait un Ukrainien abattu.

C’était un paramilitaire, et il a été célébré avec beaucoup d’honneur. La circulation s’est arrêtée, les routes ont été inondées de monde. Deux prêtres orthodoxes rendent hommage. Pas d’applaudissements. Pas de larmes. « Il est mort pour son pays, il est mort pour l’Ukraine ».