Valentina Nazarit Machín, une adolescente blanche devenue mannequin Louis Vuitton | Divertissement

Valentina Nazarit Machín est une jeune étudiante qui a récemment été sélectionnée comme mannequin pour l’un des défilés les plus importants au monde, Louis Vuitton.

« Le directeur de l’image est entré et nous a dit « félicitations, vous êtes la nouvelle fille Louis Vuitton ». Quand c’est arrivé, j’ai dit ‘quoi!’ et il revient et répète ‘tu es une fille louis vuitton' »dit Valentina.

Ainsi commence l’histoire de ce jeune mannequin originaire de Santander de Quilichao, commune du nord du département caucasien Le sud-ouest de la Colombie a réalisé son rêve : fouler l’un des podiums les plus importants au monde.

Elle a fait ses premiers pas dans le mannequinat il y a trois ans, partageant ses études collégiales avec les podiums et la photographie. Mais elle n’imaginait pas que découvrir Paris et défiler sur les podiums de la maison de couture Louis Vuitton arriverait si tôt.

« Louis Vuitton m’a pris avec un billet déjà payé et, s’il reste, je reste à Paris et, sinon, je retourne en Colombie », a déclaré Valentina.

Et c’est arrivé. Ils aiment une fille de 17 ans aux cheveux bouclés, à l’écorce de cannelle et au corps très naturel.

« Nous sommes arrivés à Paris dans la nuit, le lendemain c’était le casting, cette nuit là j’ai dormi un peu, je suis allé au bureau, ils ont pris des photos de moi et puis le photographe m’a dit ‘attends car le créateur veut te rencontrer’, Je l’ai rencontré et, à ce moment-là, ils m’ont confirmé », commente-t-il.

Ce fut le premier grand défilé de sa vie. La nervosité le dominait presque, mais l’envie de manger le monde lui donnait le pouvoir de balayer les podiums.

« J’ai regardé tous les sacs à côté de moi et j’ai dit comme si j’étais là, je les aime tous, parce qu’ils ont mis mes chaussures, ‘Je porte des chaussures Louis Vuitton’, je ne pouvais pas y croire. Quand j’ai posé mon sac, il y avait environ 500 sacs sur le côté, du genre « Oh mon Dieu, je les veux tous » », a-t-elle déclaré.

Et j’ai ajouté : « Quand ce fut mon tour, je descendis ; quand je me suis retourné, tout le monde avec leurs téléphones et leurs caméras était déjà là, alors j’ai dit ‘J’oublierai qu’il y a des caméras.‘ ».

La présentation était parfaite. Nazarite sentit qu’il flottait. Au musée Dors à Paris, elle portait un look confortable et polyvalent du designer Nicolás Gueskiè, qui travaillait auparavant au cabinet Balenciaga et est maintenant le directeur créatif de la maison Louis Vuitton.

Il est resté un mois à Paris, a voyagé, a apprécié la gastronomie et est rentré en Colombie heureux et attendant un nouvel appel de la société française, qui en a fait une image exclusive pendant un an.