Polices : Pixabay

Il colorant E171 bandito dall’Unione Europea. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha comunicato che il biossido di titanio, un colorante alimentare presente in diversi prodotti, potrebbe essere pericoloso per la salute. Non si escludono possibili effetti cancerogeni.

Le colorant E171, crea danno per la salute : cosa ? plongé la trova?

Il biossido sur titanio, non colorant alimentaire, stato bandito dall’Unione Europea per possibili rischi cancerogeni sulla salute. Si tratta in una polvere in colore bianco, in origine minerale, presente in larga parte nei dolci, nelle gomme da mastice e nei confetti. Conosciuto anche con la sigla E171, questo biossido di titanio viene utilizzato in ambito alimentare non solo per dolciumi e caramelle, ma anche per prodotti da forno, zuppe, brodi e salse pronte. Attenzione il colorante presente anche nelle creme spamalabili, cioccolato bianco, dentifricio e frutta secca trasformata.

Dopo il divieto richiesto nel 2019 in Francia, l’Unione Europa ha deciso di vietare l’utilizzo di questo colorante nella realizzazione dei prodotti. Il motivo semplice : dannoso per la salute e potrebbe causare effetti cancerogeni. Stella Kyriakides, Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, alcuni mesi fa sui social scrisse : « a seguito del nuovo parere scientifico dell’EFSA sull’additivo alimentare E171, proporremo di vietarne l’uso nell’UE. La nostra priorità la salute dei cittadini e la sicurezza del cibo che mangiano ».

La genotossicità del biossido di titanio (E171) non da escludere

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) arrive à la conclusion de la genotossicità du colorant E171 non d’exclure. Anzi a précisé : « non possibile stabilire un livello di sicurezza per l’assunzione giornaliera dell’additivo alimentare« . La genotossicità, ossia la capacità di una sstanza di danneggiare il DNA delle cellule, può provare effetti cancerogeni. Pour ce motif, le colorant E171, composé de nanoparticules de biossido di titanio, non sicuro nell’utilizzo alimentare.

Anché Maged Younes, professore e presidente del Gruppo at esperti dell’EFSA, ha affermato: « prendendo in considerazione tutti gli study ei dati scientifici available, il panel ha concluso che il biossido di titanio non può più essere considerato sicuro come additivo alimentare ». Non solo, Younes a sottolineato : « non possiamo escludere problemi in genotossicità dopo il consumo di particelle in biossido di titanio. Dopo l’ingestione orale, l’absorption des particules de biossido di titanio basso, tuttavia possono accumularsi nel corpo ».