Antholz samedi : Babikov et la France au point – Biathlon

Focus après sa victoire individuelle : Anton Babikov de Russie. © ANSA / LUCIANO SOLERO

Après les victoires d’Anton Babikov de Russie et de Justine Braisaz-Bouchet de France dans les courses individuelles, la Coupe du monde de biathlon reprendra à l’Antholzer Südtirol Arena samedi avec un départ groupé des relais masculin et féminin.

Les hommes partiront à 12h50 avec un départ groupé de 15 km. Avec Emilien Jacquelin, un biathlète français mène le classement des disciplines. Le Grenoblois de 26 ans a remporté son seul départ groupé jusqu’à présent lors de sa course à domicile à Annecy – mais manquera samedi. Après une entame individuelle chaotique jeudi (20 places), les leaders du classement général de la Coupe du monde seront cette fois surmotivés pour la compétition.

Luke Hofer sera le seul Tyrolien du Sud à participer au départ groupé. Le Montaler n’a pas fait grand-chose en jeu individuel, il a raté un total de six buts. Au final cela n’a suffi qu’à la 43e place, mais il s’est tout de même qualifié pour la mass start et représentera les Azzurri aux côtés de Thomas Bormolini. On peut s’attendre à l’apparition d’Anton Babikov de Russie. Le Moscovite de 30 ans célèbre sa deuxième victoire en Coupe du monde dans une course individuelle. Les solides frères norvégiens Tarjei et Johannes Thingnes Bø auront également leur mot à dire dans l’attribution du podium, tout comme les Russes Sturla Holm Laegreid et Alexandr Loginov.

Les Françaises sont pourchassées dans le relais féminin

La course de relais 4×6 km femmes a débuté à 15h00 avec les positions couchée et debout. Ici, la France est le premier favori sur le papier. La France a remporté la première étape de la coupe du monde à stersund et la dernière à Ruhpolding, tout en terminant troisième à Hochfilzen. La Suède a également toujours été sur le podium cette année, mais a dû se passer de deux sœurs berg Elvira et Hanna. La Russie et la Biélorussie ont également de bonnes chances. Une course en tête-à-tête passionnante était inévitable aux pieds de Hochgall.

Outre la France, la Russie et la Biélorussie, la Norvège participera également à la course à l’or, à l’argent et au bronze. Même si les Scandinaves ont dû se passer du leader du classement général de la Coupe du monde Marte Olsbu Røiseland, ils ont encore assez de classe individuelle.

Antholz : événements le samedi

12h50 : Course-poursuite des hommes

15h : Relais fille