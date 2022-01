La France et l’Angleterre ont retrouvé la pêche dans la Manche

La France et la Grande-Bretagne ont repris la pêche dans la Manche. Après que Londres et l’île britannique de Jersey aient refusé de délivrer dix permis de bateaux français pour pêcher dans leurs eaux territoriales, la France a accusé la Grande-Bretagne de jouer à des jeux politiques. En outre, la menace de Londres est des représailles au niveau de l’UE, a rapporté Reuters aujourd’hui.

Le lendemain de l’annonce par la Grande-Bretagne qu’elle n’avait approuvé que 12 des 47 licences suffisantes pour que les petits navires français puissent pêcher dans les eaux britanniques, les îles Jersey avaient refusé suffisamment de 75 navires français pour opérer dans ses eaux, a indiqué l’agence AP. Initialement, British Jersey, situé dans la Manche à seulement deux miles de la période française, a décidé qui pouvait pêcher dans les eaux locales.

Le refus de la licence a suffi à exaspérer Pae tout de suite. « Cette décision est totalement inacceptable et inacceptable », a déclaré Gabriel Attal du gouvernement français. Selon lui, ces restrictions sont contraires à l’accord Pobrexit conclu par l’UE avec le Royaume-Uni. Le Cabinet a donc l’intention de rechercher une coopération avec la Commission européenne, a ajouté Attal. L’accord permet aux poissons de l’UE de continuer à pêcher dans certaines zones des eaux britanniques s’ils obtiennent une licence, et ils peuvent l’accepter s’ils prouvent qu’ils travaillent pour deux personnes, a indiqué l’agence de presse AFP.

La ministre française de la Pêche, Annick Girardinov, a déclaré dans un communiqué que Pa déciderait des représailles dans les 15 jours. Selon eux, les sanctions pourraient concerner, par exemple, le stockage de l’énergie. « La France ne devrait pas être prise en otage par les Britanniques pour son travail politique », a déclaré Girardinov.

Le Royaume-Uni dit qu’il est toujours ouvert au poisson qui est maintenant rejeté. La décision était basée sur le fait qu’ils n’ont pas fourni de preuves de leur histoire dans ces eaux, selon Reuters, selon lequel le Royaume-Uni a autorisé un total de 1 700 navires de pêche à 12 et 200 milles marins l’un de l’autre. 105 navires sont autorisés à pêcher à une vitesse de 12 milles nautiques.

Les agences ont également déclaré que la chaîne de Jersey avait reçu suffisamment de 170 licences, accordant 64 navires, 31 autres avaient obtenu des permis temporaires pour donner aux poissons plus de temps pour prouver leurs deux opérations dans les eaux locales. Les 47 autres navires ont été autorisés à doubler. Les navires sans licence doivent quitter les eaux autour de Jersey dans les 30 jours.

La pêche et le contrôle des eaux par la Grande-Bretagne avaient été une obscurité brûlante lors du référendum britannique sur le retrait de l’Union européenne en 2016. Cependant, Britt fish a accusé le gouvernement de Londres de l’avoir jeté par-dessus bord, permettant aux bateaux d’autres pays de continuer à pêcher au Royaume-Uni. , a déclaré Reuters.

La France et la Grande-Bretagne se disputent la pêche depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne depuis un certain temps, la situation s’est aggravée en mai après que les rangs de Jersey ont introduit de nouvelles règles pour l’octroi des permis de pêche. Pa a déclaré plus tard qu’ils l’avaient fait sans avertissement et qu’ils étaient dirigés contre les navires français. Des plaques de bateaux de pêche français partent alors protester vers le port de St. Helier à Jersey, où Londres a envoyé des navires militaires dans la région. Pa l’utilise alors.