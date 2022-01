Handball EM 2022 en direct en Free-TV & Stream

Wer überträgt die Handball-EM 2022 live im Fernsehen und Stream? Welche Spiele laufen im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos rund um bertragung und Sender heute.

Wie Sie mourir Handball-EM 2022 en direct dans la télé und Stream sehen, erfahren Sie hier. Fans fragen sich: Wo kann ich die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft live im Free-TV und Stream vu? Wo gibt es die bertragung heute ? Kostenlos im Livestream et Free-TV bei ARD, ZDF et Eurosport Commander Nur im Pay-TV ? Hier alle Antworten.

Die Handball-EM 2022 der Herren findet vom 13. bis 30. January 2022 in Ungarn und der Slovaquie statt. Es ist die 15. EM, die alle zwei Jahre stattfindet. Die Slovakia und Ungarn sind erstmals Austragungsländer der Handball-Europameisterschaft der Männer. Während Handball in Deutschland im normalen Ligabetrieb wenig Beachtung findet, sind die großen Turniere der deutschen Handball-Nationalmannschaft wahre Publicumsmagneten, die Millionen Fans vor die Fernseher ziehen.

Die Fragen zur Handball-EM 2022 klären avec :

je meurs Handball-EM 2022 vivre dans la télé et Stream zu vu?

2022 vivre dans et Stream zu vu? Kommen die Spiele der Europameisterschaft kostenlos im Free-TV et Free-Stream ?

kostenlos im Free-TV et Free-Stream ? wieder bertragen ARD et ZDF mourir Handball-Euro ?

et mourir Handball-Euro ? Werden die Spiele der deutschen Handballer ebenfalls live und kostenlos in la télé und Stream zu sehen sein?

und Stream zu sehen sein? Wann trouver les Spiele der Handball-EM Statistiques?

bertragung heute: Handball-EM 2022 live im Fernsehen & Stream – Free-TV in ARD und ZDF?

Est-ce que le Handball-EM 2022 est en direct en direct et en ligne en streaming ? Und wenn ja : Gilt das auch fur die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft ? Gute Nachrichten: Die Handball-Europameisterschaft 2022 en direct sur Free-TV et Stream zu sehen sein. Da sich ARD et ZDF das Rechpaket langfristig gesichert haben, können Fans der deutschen Handballer die Spiele der Handball-EURO live im Free-TV and als Stream in den Mediatheken verfolgen. Außerdem überträgt Eurosport 1 mehrere Vorrunden-Spiele ohne deutsche Beteiligung. Bei Sportdeutschland.la télé sind alle 65 Spiele der EM zu sehen, das Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Jetzt zeigen wir, welches Spiel der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slovakia wann live im Free-TV oder online im Live-Stream zu sehen sein wird.

Handball-EM 2022 : Wann kommt welche Partie im TV et Live-Stream ?

Welches Spiel der Handball-EM 2022 wird von ARD ordre ZDF live im Fernsehen und Stream gezeigt? Était läuft auf Eurosport 1? Die bisher bekannten Sendedaten finden Sie im folgenden Calendrier TV :

Vorrunde

Groupe A

13.01.2022, 18:00 : Slovaquie – Nordmazedonien ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 13.01.2022, 20:30 : Danemark – Monténégro ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 15.01.2022, 18:00 : Nordmazedonien – Monténégro ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 15.01.2022, 20:30 : Slovaquie – Danemark ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 17.01.2022, 18:00 : Monténégro – Slovaquie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 17.01.2022, 20:30 : Nordmazedonien – Danemark ( Sportdeutschland .la télé)

Groupe B

13.01.2022, 20:30 : Ungarn – Pays-Bas ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 14.01.2022, 20:30 : Portugal – Île ( Eurosport 1, Sportdeutschland .la télé)

( 1, .la télé) 16.01.2022, 18:00 : le Portugal – Ungarn ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 16.01.2022, 20:30 : île – Pays-Bas ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 18.01.2022, 18:00 : île – Ungarn ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 18.01.2022, 20:30 : Pays-Bas – le Portugal ( Sportdeutschland .la télé)

Groupe C

13.01.2022, 18:00 : serbe – Ukraine ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 13.01.2022, 20:30 : Croatie – Francfort ( ZDF -Ruisseaux, Eurosport 1, Sportdeutschland .la télé)

( -Ruisseaux, 1, .la télé) 15.01.2022, 18:00 : Francfort – Ukraine ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 15.01.2022, 20:30 : Croatie – serbe ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 17.01.2022, 18:00 : Ukraine – Croatie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 17.01.2022, 20:30 : Frankreich – serbe ( Eurosport 1, Sportdeutschland .la télé)

Groupe D

Groupe E

13.01.2022, 18:00 : espagnol – Tchéchien ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 13.01.2022, 20:30: Suède – Bosnie-Herzégovine ( Sportdeutschland .la télé)

( .la télé) 15.01.2022, 18:00 : Tchéchien – Bosnie-Herzégovine ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 15.01.2022, 20:30 : Espagne – Suède ( Eurosport 1, Sportdeutschland .la télé)

1, .la télé) 17.01.2022, 18:00 : Bosnie-Herzégovine – espagnol ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 17.01.2022, 20:30 : Tchéchien – Suède ( Sportdeutschland .la télé)

Groupe F

13.01.2022, 18:00 : Russie – Lituanie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 13.01.2022, 20:30 : Norvège – Slovaquie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 15.01.2022, 18:00 : Slovaquie – Lituanie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 15.01.2022, 20:30 : Norvège – Russie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 17.01.2022, 18:00 : Slovaquie – Russie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 17.01.2022, 20:30 : Lituanie – Norvège ( Sportdeutschland .la télé)

Hauptrunde

Groupe 1

20.01.2022, 15h30 : Monténégro – Croatie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 20.01.2022, 18h00 : Francfort – Pays-Bas ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 20.01.2022, 20.30 : Danemark – Île ( Eurosport 1 , Sportdeutschland .la télé)

, .la télé) 22.01.2022, 15h30 : Monténégro – Pays-Bas ( Sportdeutschland .la télé )

22.01.2022, 18h00: Frankreich – Île ( Eurosport 1, Sportdeutschland .la télé )

22.01.2022, 20h30 : Danemark – Croatie ( Eurosport 1, flux ZDF, Sportdeutschland .la télé )

24.01.2022, 15h30 : île – Croatie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 24.01.2022, 18h00 : Danemark – Pays-Bas ( Eurosport 1 , Sportdeutschland .la télé)

– ( , .la télé) 24.01.2022, 20h30 : Monténégro – Francfort ( Eurosport 1 , Sportdeutschland .la télé)

– ( , .la télé) 26.01.2022, 15h30 : Monténégro – île ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 26.01.2022, 18h00 : Pays-Bas – Croatie ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 26.01.2022, 20h30 : Danemark – Francfort ( Eurosport 1, Sportdeutschland .la télé)

Groupe 2

20.01.2022, 15h30 : Russie – Suède ( Sportdeutschland .la télé)

– Suède ( .la télé) 20.01.2022, 18h00 : Allemagne – Espagne ( ARD , Sportdeutschland .la télé)

( , .la télé) 20.01.2022, 20h30 : Pollen – Norvège ( Sportdeutschland .la télé)

( .la télé) 21.01.2022, 15h30 : Russie – espagnol ( Sportdeutschland .la télé)

– ( .la télé) 21.01.2022, 18h00 : Pollen – Suède ( Eurosport 1, Sportdeutschland .la télé)

1, .la télé) 21.01.2022, 20h30 : Deutschland – Norvège ( ZDF , Sportdeutschland .la télé)

, .la télé) 23.01.2022, 15h30 : Pollen – Russie ( Sportdeutschland .la télé)

( .la télé) 23.01.2022, 18h00 : Allemagne – Suède ( ARD , Sportdeutschland .la télé)

( , .la télé) 23.01.2022, 20h30 : Espagne – Norvège ( Eurosport 1 , Sportdeutschland .la télé)

( , .la télé) 25.01.2022, 15h30 : Pollen – espagnol ( Eurosport 1 , Sportdeutschland .la télé)

( , .la télé) 25.01.2022, 18h00 : Allemagne – Russie ( ZDF , Sportdeutschland .la télé)

( , .la télé) 25.01.2022, 20h30 : Suède – Norvège ( Sportdeutschland .la télé)

Spiel um Platz 5

28.01.2022, 15h30 : Dritter Gruppe 1 – Dritter Gruppe 2 ( Sportdeutschland .la télé)

Handball-EM 2022 : Demi-finale

28.01.2022, 18h00 : Sieger Gruppe 1 – Zweiter Gruppe 2 ( Sportdeutschland .la télé)

.la télé) 28.01.2022, 20h30: Erster Gruppe 2 – Zweiter Gruppe 1 ( Sportdeutschland .la télé)

Spiel um Platz 3

30.01.2022, 15:30 Uhr: Demi-finale de Verlier 1 – Demi-finale de Verlier 2 ( Sportdeutschland .la télé)

Handball-EM 2022 : Finales

30.01.2022, 18:00 Uhr: Gewinner Halbfinale 1 – Gewinner Halbfinale 2 ( Sportdeutschland .la télé)

Hauptrude, Spiel um Platz 3 et Finale der Handball-EM 2022 live in TV, Fernsehen und Stream – Free-TV?

mourir Hauptrunde findet vom 20. bis 26. janvier 2022 statt.

mourir beiden Demi-finales Soie meurt Spiel um Platz 5 trouve le 28 janvier 2022 statt.

Das Spiel um Platz 3 steigt am 30. janvier 2022.

steigt am 30. janvier 2022. Das Final der Handball-EM 2022 steigt ebenfalls am 30. janvier 2022.