Le canon français envoie les Tchèques en séries éliminatoires pour la Coupe du monde

Le footballeur tchèque a remporté la dernière participation aux éliminatoires de mars pour se qualifier pour la Coupe du monde de l’année prochaine. Après la victoire d’aujourd’hui en qualifications contre la France contre le Kazakhstan 8-0, l’entraîneur Jaroslav ilhav est convaincu qu’ils connaîtront la pire séquence en tant que l’un des deux vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations.

Seule la première équipe du groupe de qualification accède directement au championnat du Qatar, l’équipe en deuxième place attend les éliminatoires. Les deux meilleurs vainqueurs du groupe de la Ligue des Nations, qui ne passeront pas, y entreront.

Après la victoire d’aujourd’hui du Pays de Galles sur la Biélorussie 5:1, les Tchèques sont tombés à la troisième place du groupe E avant le dernier match de mardi contre l’Estonie, mais ils ne manqueront pas les éliminatoires. Grâce au championnat de l’an dernier dans le groupe B2 de la Ligue des Nations, ils se qualifieront pour les éliminatoires entre les deux.

Les Squint pourraient encore terminer deuxièmes des éliminatoires, mais ils devront non seulement battre l’Estonie mardi, mais aussi espérer que le Pays de Galles perdra face à certains vainqueurs de groupe, la Belgique. En cas de match nul lors des éliminatoires mondiaux, c’est le score qui décide, et non l’équilibre du match, comme c’est généralement le cas dans les compétitions de l’UEFA. Après la grande victoire d’aujourd’hui, les Gallois ont actuellement une meilleure différence de score dans les deux sens que les Tchèques.

Les choix d’Ilhav classent les vainqueurs de la Ligue des Nations à la septième place derrière la France, la Belgique, l’Italie et l’Espagne comme les meilleurs de la Ligue A et du Pays de Galles et de l’Autriche en Ligue B. Après la victoire de la France, il était clair qu’au moins cinq des six équipes seraient finir pire à la deuxième place. Les Gallois seront deuxièmes en termes de troisième place de l’équipe tchèque dans le groupe E.

La deuxième place sera peut-être plus favorable pour les playoffs. Les six meilleures équipes seront alignées et disputeront les demi-finales des séries éliminatoires à domicile. Dans le cas d’un placement final à la deuxième place, les Tchèques peuvent obtenir un maximum de 14 points, ce qui, selon l’évolution actuelle, ne sera pas suffisant pour un placement.

Les éliminatoires auront lieu le 26 novembre. Les douze équipes seront réparties en trois « araignées » pour les quatre équipes qui s’affronteront en demi-finale et en finale. Au total, les trois participants européens restants au championnat du monde apparaîtront. Un seul match sera disputé à la fois, et tandis qu’en demi-finale les équipes bénéficieront d’un environnement à domicile, les organisateurs de la finale détermineront le tirage au sort. Les éliminatoires auront lieu fin mars.

La Belgique et la France remportent la Coupe du monde

La Belgique a battu l’Estonie 3 à 1 aujourd’hui, a remporté le Groupe E « Tchèque » et a confirmé sa participation au championnat au Qatar. La France a également remporté une promotion aujourd’hui. Le défenseur en or a également écrasé le Kazakhstan 8-0 grâce à quatre buts de Kylian Mbappé et a dominé le groupe D avant la finale.

Aujourd’hui, six des 32 participants connaissent la Coupe du monde. L’Allemagne, le Danemark et le Brésil se sont déjà qualifiés, s’ajoutant aux hôtes du Qatar. Le tournoi final aura lieu l’année prochaine du 21 novembre au 18 décembre.

Benteke était représenté dans l’attaque belge par Lukaku, blessé, qui a ouvert le score à la 11e minute et inscrit le deuxième but de Carrasca à la 53e. Cependant, l’Estonie continuait de dramatiser le match à Bruxelles et à la 70e minute, alors que le milieu de terrain Karviná Sinjavsky était déjà sur le terrain, un autre remplaçant Sorga a été introduit.

Peu de temps après, cependant, Thorgan Hazard a redonné une avance de deux buts aux favoris locaux. L’équipe nationale belge a remporté six des sept duels des éliminatoires et disputera les Championnats du monde pour la quatorzième fois.

26 minutes de la première mi-temps ont suffi à Mbappe pour inscrire un triplé en équipe nationale. Après le changement d’équipe à Paris, Benzema a ajouté deux buts, un Rabiot et un autre Griezmann sur penalty.

La débâcle du Kazakhstan a terminé Mbappé à la 87e minute. L’attaquant de Paris St. âgé de vingt-deux ans Germain est devenu le premier écrivain français à marquer quatre buts dans un match de compétition depuis 1958, lorsque Just Fontaine a atteint la Coupe du monde dans un duel pour la troisième place contre l’Allemagne de l’Ouest (6:3). La France jouera pour la 16e fois à la Coupe du monde, remportant l’or en 1998 et 2018.

Le Pays de Galles a battu la Biélorussie 5:1 et avant la finale, les Tchèques ont terminé deuxièmes du groupe E. Le Gallois a confirmé son rôle favori à Cardiff dans les 20 premières minutes, lorsque le gardien biélorusse ernik a été remplacé par Ramsey et Neco Williams. Après un changement de côté, Ramsey sur penalty et Ben Davies l’ont emporté. Connor Roberts a finalement répondu à la réduction de Koncevoj.

En revanche, les Pays-Bas ont gâché aujourd’hui la possibilité d’une qualification directe, car au Monténégro ils ont perdu un avantage de deux buts accordé à Depay et ont fait match nul 2 à 2. Les équipes locales Vukotič et Vujnovi ont marqué à Podgorica aux 82e et 86e minutes. Les « Oranje » sont en tête du groupe G avec deux points d’avance sur la Turquie.

Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 :

Groupe D :

Zenica : Bosnie-Herzégovine – Finlande 1:3 (0:1)

Buts : 69. Menalo – 29. Forss, 51. Lod, 73. O’Shaughnessy. Croix-Rouge : 37. Raitala (Finlande).

Paris : France – Kazakhstan 8:0 (3:0)

Buts : Mbappe 6e, 12e, 32e et 87e, Benzema 55e et 59e, Rabiot 75e, Griezmann 84e sur penalty.

Tableau:

1. La France sept 4 3 0 16:3 15 2. Finlande sept 3 2 2 10:8 11 3. Ukraine sept 1 6 0 9:8 9 4. Bosnie Herzégovine sept 1 4 2 9:10 sept 5. Kazakhstan 8 0 3 5 5:20 3

Groupe E :

Cardiff : Pays de Galles – Biélorussie 5:1 (2:0)

Buts : 3 et 50 du stylo. Ramsey, 20. N. Williams, 77. B. Davies, 89. C. Roberts – 87. Koncevoj.

Ensemble:

Pays de Galles : Ward (90.+1 Hennessey) – C. Roberts, B. Davies, Rodon, N. Williams – Ampadu, Ramsey (71. Morrell), Allen, James (76. Roberts) – Bale (46. Johnson), Wilson. Tendance : Pages.

Biélorussie : Chernik-Zolotov (71e Yuzepchuk), Shvyakov, Naumov, Judenko (8e Koncevoj) – Pechenin, Seljava, Jablonsky, Klimovich (70e Ebong) – Sedko (60e Antilevsky), Lisakovich (Bachar à -82). Entraîneur : Kondratiev.

Bruxelles : Belgique – Estonie 3:1 (1:0)

Branky : 11. Benteke, 53. Carrasco, 74. T. Hazard – 70. Ciel.

Ensemble:

Belgique : Courtois – Castagne, Denayer, Vertonghen – Meunier (62. Saelemaekers), Witsel, Vanaken, Carrasco (71. Mertens) – De Bruyne (83. De Ketelaere), Benteke (83. Origi), E. Hazard (62. Q. Danger). Trener : Martinez.

Estonie : Igonen – Paskotši, Tamm, Mets – Teniste (79. Puri), Poom, Kreida, Vassiljev (79. Soomets), Ojamaa (59. Sinjavskij) – Zenjov (67. Heaven), Henri Anier (59. Sappinen). Entraîneur : Haberli.

Tableau:

1. Belgique sept 6 1 0 24:5 19 2. Pays de Galles sept 4 2 1 13:8 14 3. RS sept 3 2 2 12:9 11 4. Estonie sept 1 1 5 9:19 4 5. Biélorussie 8 1 0 sept 7:24 3

Groupe G :

Istanbul : Turquie – Gibraltar 6:0 (3:0)

Branky : 38. à 41. Dervisoglu, 11. Aktürkoglu, 65. Demiral, 81. Dursun, 84. Müldur. F : 22. Olivero (Gibraltar).

Oslo : Norvège – Lettonie 0 :0

Podgorica : Monténégro – Pays-Bas 2:2 (0:1)

Buts : 82. Vukotič, 86. Vujnovi – 25. depuis l’enclos. et 54. Depay.

