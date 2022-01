L’actrice Diana Sanza parle de sa participation au « Proyecto Tempestad »

Projet Tempête C’est l’un des meilleurs paris de Santiago a Mil 2022. Ce n’est pas seulement une adaptation du classique de William Shakespeare, mais il a également un atterrissage à longue distance depuis l’Angleterre. Pierre Brook, considéré comme une légende du théâtre européen.

La première aura lieu ce jeudi 20 janvier au Théâtre National du Chili, avec une distribution dirigée par une figure historique de la salle St Morandé : Diana Sanzo, connu pour avoir joué en 1964 dans la première production locale Roméo et Juliette.

« J’ai commencé ma carrière avec Shakespeare et je fais un autre Shakespeare en ce moment, avec un personnage que le réalisateur Peter Brook a conçu comme un personnage féminin plus âgé », a déclaré Sanz à propos de l’esprit d’Ariel.

« J’ai choisi de le rendre agité, joueur et espiègle. Notre réalisatrice chilienne (Amalá Saint-Pierre) adore ça et Peter Brook l’aime beaucoup avec Marie-Hélène Estienne, qui est une réalisatrice qui fait des oeuvres en France », a-t-il ajouté.

Concernant le travail à distance avec un duo européen, l’actrice l’a défini comme une « nouvelle expérience » car ils « ont supervisé la bande vidéo que nous avons envoyée de la pratique et nous ont donné des instructions via vidéo, WhatsApp et Zoom. Nous utilisons tous les systèmes électroniques modernes et c’est génial. » . »

« Project Tempest » se poursuivra dans Panneau d’affichage de Santiago à Miles jusqu’au dimanche 23 janvier, avec des spectacles à guichets fermés. En regardant la réponse du public, une nouvelle saison est projetée pour le milieu de l’année.