Tuerie de Paris : l’agresseur révèle pourquoi il a tué

La détention de l’homme arrêté a été prolongée et une enquête est en cours il prend également en compte les motivations racistes, a annoncé aujourd’hui le parquet français. Pour ses actes, l’homme encourt une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le suspect a avoué être en garde à vue il ressentait une « haine pathologique des étrangers ». Il ressentait le besoin de « tuer des migrants, des étrangers » depuis qu’il avait fait irruption chez lui en 2016, a déclaré la procureure de Paris Laure Beccuau.

Un jeune chanteur est également décédé

Aujourd’hui, Le Figaro publie les portraits des trois hommes tués. Auparavant une jeune chanteuse, une femme qui aide d’autres femmes kurdes et une citoyenne kurdequi participent régulièrement aux événements organisés au centre communautaire.

Des portraits des trois hommes qui ont été tués sont également apparus entre les mains de manifestants lors de la marche de samedi à Paris, a écrit Le Figaro. Au nom du Conseil démocratique kurde de France (CDKF), Emine Kara prépare une réunion commémorative pour le dixième anniversaire de l’assassinat de trois femmes kurdes., dont les restes ont été retrouvés à Paris en janvier 2013. Kara luttait contre l’État islamique en Syrie, elle est venue en France pour se faire soigner lorsqu’elle a été blessée au combat. Selon le CDKF, les autorités françaises ont rejeté sa demande d’asile politique.

L’auteur-compositeur-interprète Mir Perwer a été tué par un agresseur alors qu’il déjeunait dans un restaurant près du centre communautaire kurde. Selon la communauté kurde, Perwer s’est enfui en France et y a obtenu l’asile politique parce qu’il a été menacé d’emprisonnement en Turquie pour avoir impliqué les paroles d’une chanson qu’Ankara n’aimait pas. troisième victime, Abdulrahman Kizil, 48 ans, passe la plupart de son temps libre dans les événements du centre kurde.

Manifestation après le meurtre

En réponse à l’attentat, le Conseil démocratique kurde de France (CDKF) a appelé à manifester. Plusieurs centaines de personnes ont pris part à la manifestation sur la place de la République, parmi lesquelles des militants kurdes, des politiciens de gauche et des partisans de groupes antiracistes.. Le chef de la police de Paris a rencontré des représentants de la communauté kurde avant la manifestation pour apaiser leurs craintes de nouvelles attaques, écrit AP.

« Nous savons que nous sommes en danger, Kurdes en général, militants kurdes et extrémistes. La France nous doit protection. » Berivan Firat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France, a déclaré à BFM TV.

La fusillade a eu lieu au centre communautaire kurde local de la rue d’Enghien, ainsi que dans un restaurant et un salon de coiffure à proximité. Le Centre Ahmet Kayi, du nom du chanteur du même nom, est une association avec justement cela « favoriser l’intégration progressive » de la population kurde vivant dans la région centre de l’Île-de-France.

L’homme interpellé est de nationalité française et travaillait au chemin de fer avant de prendre sa retraite. Les forces de sécurité le connaissaient déjà en raison de deux tentatives de meurtre en 2016 et en décembre 2021, lorsqu’il s’en est pris à des migrants vivant en périphérie parisienne.

Selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, il ne figurait pas sur la liste des personnes suspectées de radicalisation et a agi seul.

L’homme appartenait auparavant à un club de tir et possédait légalement plusieurs armes à feu, a déclaré Darmanin. Après sa récente libération, l’homme s’est vu interdire de quitter la France et de posséder des armes.

Tourné à trois endroits

Vendredi, selon ses mots, « il s’est d’abord rendu dans la banlieue parisienne de Saint-Denis avec des fusils et des munitions pour tuer des étrangers ». Cependant, lorsqu’il est arrivé sur les lieux, il a constaté qu’il y avait peu de monde et que son arme était mal chargée dans les vêtements qu’il portait. C’est pourquoi il a abandonné ses plans, ont déclaré les procureurs. Selon Beccuau, ce voyage a également été confirmé avec des tickets de transport urbain et des enregistrements vidéo.

L’homme est alors retourné chez ses parents à Paris et a décidé de marcher rue d’Enghien, où il savait qu’il y avait un centre communautaire kurde.. Des fusillades ont finalement eu lieu là-bas et dans un restaurant et un salon de coiffure à proximité.

Après avoir commis le crime, le suspect a été détenu avec une mallette contenant une grande quantité de munitions. Samedi, il a été transféré de sa garde à vue dans un service psychiatrique avec sécurité. Selon le procureur, le suspect lui-même a déclaré qu’il souffrait de dépression et avait des tendances suicidaires.