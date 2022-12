Le Comité Sentn pour la radicalisation islamique a été formé d’abord près de 70 professionnels en stock. Le comité a interviewé des universitaires, des militants politiques, des femmes et des ministres.

L’islamisme radical est multiforme et imprègne tous les aspects de la vie sociale, a déclaré la sénatrice républicaine Jacqueline Eustache-Briniov. Toute la France, sauf l’ouest, est influencée par l’islam radical, a-t-il dit. Si le pays n’est pas d’accord, tout le territoire quittera la République.

Selon la première, la minorité musulmane de France adopte des comportements contraires aux valeurs françaises, comme la liberté de culte et l’égalité des sexes. Autoi a d’abord averti que divers groupes islamiques avaient le même objectif, à savoir zen halftu, à savoir le royaume de Dieu sur terre. Il ne falsifiera pas non plus les informations, selon les islamistes, même sur un petit territoire français, il y a un danger de séparatisme.

Dans un premier temps, il a identifié les Frères musulmans, qui comptent environ 50 000 membres dans le pays, et le mouvement salafiste, qui compte environ 40 000 membres, comme les principaux promoteurs de l’islamisme radical en France. Les deux organisations sont considérées comme les groupes islamiques les plus influents au monde.

Les Frères musulmans ont commencé comme un mouvement de résistance anticolonialiste. Certains pays, comme l’Égypte, la Russie et l’Arabie saoudite, la considèrent comme une organisation terroriste.

Les salafistes représentent l’une des pires sectes de l’islam. Le but de ce mouvement est de débarrasser l’islam de toutes les innovations et superstitions étrangères et de le ramener à ses racines originelles (salaf = prédécesseurs).

Comment freiner la radicalisation et le séparatisme

Au départ, il a proposé quarante mesures visant à empêcher la propagation des tendances séparatistes islamiques. Il a également demandé la transparence dans les finances des organisations islamiques, des restrictions sur les cercles musulmans nationaux, la destruction de poulinhozn et les activités des services de renseignement.

Peu après le rendez-vous quotidien, le nouveau ministre de l’Intérieur, Grad Darmanin, a déclaré que l’islam politiquepar des insectes mortels France. Darmanin a révélé que son grand-père était à la fois musulman et français, et qu’il était fier de son assimilation française.

Le nouveau Premier ministre français Jean Castexil criequ’il lutterait sans relâche pour la laïcité française contre l’islamisme radical sous toutes ses formes. Le Premier ministre de 55 ans a annoncé un projet de loi contre le séparatisme ethnico-religieux, qui devrait inclure l’isolement de certains segments de la société.

Castex a également parlé brutalement dans son discours coulant sur l’idée de bus dans le sud de la France Bayonne et les récentes violences à Dijon et dans les environs. Dans de nombreux domaines, la petite délinquance, les relations extraconjugales, les gangs, les gangs et le trafic de drogue sont devenus si puissants qu’ils empêchent les gens de vivre une vie normale, c’est-à-dire Castex.