« Nous avons les meilleurs joueurs de France, du Brésil, d’Argentine et du monde dans notre équipe », a déclaré le patron du PSG. Que s’est-il passé ensuite

Vous avez rarement la chance d’avoir un trio de stars comme Neymar, Mbappé et Messi dans votre équipe. Pourtant, le PSG a une poignée et, c’est bien connu, l’appétit grandit avec la nourriture, et pas forcément qu’avec ces noms.

Le PSG est l’un des clubs les plus forts du monde, il peut donc se permettre des choses dont les autres clubs ne peuvent que rêver. La preuve pour nous est le montant des transferts dépensés pour des joueurs de classe mondiale. La taille globale de l’équipe n’a pas encore été déterminée dans une compétition aussi prestigieuse que la Ligue des champions. Cependant, cela viendra bientôt.

« Nous avons les meilleurs joueurs de France, du Brésil, d’Argentine et du monde. Je pense que c’est une excellente carte de visite pour nous et en même temps une grande attraction pour d’autres renforts possibles qui viendront à nous. » a fait l’éloge de son équipe via RMC Sport, le président des géants parisiens Nasser Al-Khelaifi.

« Je tiens à dire d’emblée que nous ne prévoyons certainement pas de laisser partir l’un d’entre eux. Nous sommes très heureux de les avoir avec nous et ferons tout notre possible pour les garder », a-t-il ajouté. Al-Khelaif a envoyé un message clair à Barcelone et Newcastle, qui s’intéressent à Messi et, par extension, à Neymar.

Et que va-t-il se passer ensuite ? « Nous continuerons à constituer un effectif qui sera la carte de visite de la plus haute qualité. Pour le moment, par exemple, nous nous concentrons sur le milieu de terrain, mais nous suivrons bien sûr les instructions de l’entraîneur, qui a également le droit faire cela. » a ajouté le président du PSG, faisant allusion aux objectifs de transfert qu’il poursuivra ensuite.