Tom Hanks arrive à Cannes en tant que manager de Presley

Tom Hanks, si possible, pourrait recevoir une standing ovation encore plus grande que Tom Cruise. Il a été accueilli sur le tapis rouge par des rugissements assourdissants de fans, photographes et caméramans pouvaient lui hurler dessus, mais lui-même s’est un peu retenu pour donner la priorité au porte-parole d’Elvis Presley, Austin Butler.

Hanks joue le manager de Presley Tom Parker, un film qui se concentre sur leur relation compliquée.

Un défilé d’une heure de stars et de célébrités sur le tapis rouge a été suivi d’une première de gala, qui s’est terminée par dix minutes d’applaudissements enthousiastes.

Lors de la conférence de presse de jeudi, les journalistes s’étaient réunis au moins une heure plus tôt, mais tout le monde n’était pas entré dans la salle.

La première question, posée par le réalisateur australien Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Gatsby le magnifique), concerne, comme on pouvait s’y attendre, pourquoi il a choisi Elvis Presley pour le film.

« J’ai été attiré par le thème historique, rappelons-nous la belle description de la relation Mozart-Salieri dans Amadeus. Elvis Presley était une figure marquante de la scène musicale américaine, et c’est ce qui m’a attiré. Comme le fait qu’il ait traversé les années cinquante , les années 1960 et 1970, l’Amérique des dizaines, qui est une période très importante. D’ailleurs, les deux personnages principaux du film forment ensemble le mot show business. Elvis est le show et Tom est le dur business. Et l’une des autres raisons pour lesquelles j’ai tourné Elvis était parce que je voulais toujours que ces films excellent, surtout sur grand écran, pour que les cinémas soient durables et que le public ait une raison de venir là-bas », a-t-il déclaré.

Tom Hanks, qui est si maigre et ne ressemble définitivement pas à un film, admet que lorsque le réalisateur lui a proposé le rôle de manager de Presley, il n’avait aucune idée de ce à quoi il ressemblerait.

« Je n’ai même jamais entendu sa voix, tout ce que je sais, c’est qu’Elvis a un manager. Et Baz ne m’a rien dit d’autre que qu’il était un gars un peu bizarre et moche. C’est seulement quand j’ai regardé ses photos que j’ai trouvé que se préparer pour le rôle serait « C’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Mais je suis un professionnel, c’est un travail amusant et je suis d’accord qu’Elvis est une figure remarquable de la scène musicale américaine », a-t-il expliqué.

Pour Presley Austin Butler, c’est le plus grand défi de sa carrière jusqu’à présent.

« J’ai été très surpris que Baz Luhrmann m’ait choisi. C’était un excellent travail, j’ai passé plusieurs années avec Elvis et pendant très longtemps, j’ai entraîné en particulier les numéros de danse. J’apprécie vraiment cette opportunité », a déclaré Butler. performance. , et nous en saurons sans doute plus sur l’acteur de 30 ans.

L’ensemble du film est un grand spectacle et un grognement sur le show business, qui non seulement donne un aperçu de la vie d’Elvis, mais montre surtout de manière très claire et humoristique quoi et comment le rock’n’roll, où Presley a toujours été roi, est venu dehors.

Dans ce montage rapide, le réalisateur retrace l’enfance d’Elvis parmi les Afro-Américains pauvres, montrant sa fascination pour leur musique et comment la popularité du pays auprès des jeunes a progressivement cédé la place à l’interprétation d’Elvis de la musique noire. C’est alors que le manager du groupe country Tom Parker l’a vu pour la première fois et a immédiatement senti une grande opportunité pour lui et pour lui-même.

Il dirige alors son ascension et sa vie jusqu’à la mort d’Elvis. Par exemple, il ne veut pas qu’elle se produise en dehors des États-Unis car elle doit encore répondre à la demande pour ses concerts chez elle.

Leur relation est compliquée (comme toutes les relations avec Elvis, y compris sa mère), mais quand Tom dit au début du film qu’Elvis Presley n’existerait pas sans lui, à la fin, le public sera d’accord.