Prague – Mgr Václav Malý, l’une des figures clés de la dissidence tchécoslovaque et de la Révolution de velours, a reçu aujourd’hui la plus haute distinction de l’État français, l’Ordre de la Légion d’honneur, à l’Ambassade de France à Prague. Son secrétaire Jan Rückl a déclaré à TK. Mgr Malý a reçu le prix principalement pour son engagement personnel en faveur de la promotion des droits de l’homme. En juin de cette année, le président français Emmanuel Macron a décidé de donner l’ordre en tant que chevalier.

Malý rappelle entre autres l’importance pour les chartistes de rencontrer le président François Mitterrand en décembre 1988 à l’ambassade de Prague. Il salue avec gratitude le soutien moral important du journaliste Pavel Tigrid et du jésuite Petr Kolář, qui résidait alors à Paris. Il a également remercié les journalistes français qui ont rendu visite à Chartist et les diplomates travaillant à l’ambassade locale.

Václav Malý, évêque auxiliaire de Prague, signataire de la Charte 77, est devenu l’un des visages des événements de novembre 1989, lorsqu’il a animé la manifestation massive de Letná Prague. L’entreprise essaie toujours de motiver. Il voyage dans des pays où il y a des prisonniers politiques, et en 2019, lors d’une manifestation anti-gouvernementale à Letna, il a déclaré : « Certaines personnes pensent que les gens seront mieux lotis s’ils s’en sortent mieux économiquement. Mais pas de relation directe entre eux. »

L’Ordre de la Légion d’Honneur récompense les réalisations civiles ou militaires exceptionnelles de la nation française. La France valorise ainsi ses citoyens comme les étrangers. Parmi les anciens Tchèques figurent l’ancien chef de cabinet Petr Pavel, les anciens premiers ministres Vladimír pidla et Petr Pithart, l’ancienne médiatrice Anna abatová et le président de la Cour constitutionnelle Pavel Rychetský. Mardi à Prague, Kateřina imáčková, juge à la Cour constitutionnelle, a repris l’ordre et rejoindra la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg en décembre.