Krejčíková est tombé, le public a rugi contre lui. Nosk, 17 ans, tourmente la superstar

La championne en titre Barbora Krejčíková a perdu contre Roland Garros au premier tour. A son retour de blessure, il perd contre French Parry 6:1, 2:6 et 3:6. Petra Kvitová a évité un match avec Anna Bondárová dans le premier set du match et a battu la Hongroise 7:6 et 6:1. Linda Nosková, 17 ans, a eu une excellente première en Grand Chelem, mais à la fin, elle n’a pas été suffisante pour incarner Emma Raducanu.

Krejčíková, qui a remporté le doublé à Paris l’an dernier, n’a pas joué devant Roland Garros depuis trois mois en raison d’une blessure au coude. Avant le tournoi, il a dit qu’il se sentait bien, mais sa main était coincée dans le match et le flop du jeu s’est reflété dans son temps de service et de coup, ce qui a entraîné 45 fautes directes.

« Je m’attendais à ce que ce soit difficile, ça s’est avéré être le cas. Je ne pense pas que ce soit si mal du côté du tennis. Physiquement un peu moins bien, mais il fallait bien commencer quelque part. Bien sûr, le miel doit être ici. et je n’ai pas de match, mais je pense que c’est une bonne façon de continuer », a déclaré Krejčíková aux journalistes, les larmes aux yeux. Il a également dû interrompre la conférence de presse.

Le match a commencé par une double faute, mais il a ensuite profité de la nervosité du 97e joueur mondial, Parry. « Pig » a aidé le premier fiffin de Krejčíková, puis a ajouté 14 autres échanges consécutifs. À 4-0, elle a perdu le service, mais a obtenu le set de prélude sans aucun problème majeur.

Le rival de dix-neuf ans avec un revers à une main s’est progressivement relâché. Bien que Krejčíková menait 2-0 dans le deuxième set, il a commis plus d’erreurs et perdu six matchs de suite.

« J’étais le meilleur joueur pendant cent et demi, mais ensuite j’ai frappé (physiquement) le mur. J’étais en retard pour le ballon et il m’a joué. Je ne pouvais pas le presser. Il a commencé à mieux jouer et j’étais pire « , a déclaré Krejčíková.

Comme à son habitude, le Tchèque est venu effectuer un remplacement avant le troisième set. Il ramassa aussi ses jambières dans le ventre du stade, et à son retour il entendit des rugissements et des sifflets venant de l’auditorium.

« Je ne sais vraiment pas pourquoi ils me criaient dessus. Je pensais que quoi que je fasse, les gens commenceraient tôt ou tard à me crier dessus. C’est la vie, et ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça m’arrive. ‘d a dit qu’avec tout aujourd’hui « Ce que j’ai vécu était vraiment très difficile », a déclaré le champion olympique de double de Tokyo.

Il a également mené 2-0 dans le match décisif, mais n’a pas pu reprendre la tête. « Je pensais que je pouvais le casser à un moment donné et l’atteindre, mais malheureusement je ne l’ai pas fait. C’est juste ça. J’aurais aimé que ce soit différent », a déclaré Krejčíková. La défaite décisive est survenue à 3:5 minutes. Au breakball, il a lancé un coup droit en l’air loin derrière la ligne, et il y avait un chant du nom de Parry sur le terrain.

Dans le dernier match du match, Krejčíková menait 30-0 en France, mais il n’en pouvait plus. Sur la première épée, il a envoyé un revers dans le filet.

À l’ère ouverte avant Krejčíková, deux avocats n’ont pas organisé le premier tour du tournoi. La Russe Anastasia Myskin a échoué en 2005 et la Lettone Jelena Ostapenkova en 2018.

Kvitová empêche le ballon arrêté

Une pluie torrentielle s’est abattue sur la capitale française dans la matinée, mais le match a commencé comme prévu et le double vainqueur de Wimbledon, Kvitová, a d’abord commis une erreur sur le terrain en terre battue humide.

« C’était très désagréable, la météo n’était pas en ma faveur. Il aime la terre battue et ça se voit. Il bouge bien quand je ne joue pas de corners, il est presque partout. Et son coup droit est assez distrayant. côté. Au début, je n’aimais même pas l’application », commente Kvitová au début.

Il a perdu le service avec les demi-finalistes du tournoi de Rabat Bondárová lors du sixième match et en raison de deux doubles fautes et a perdu 2: 4. « Et puis s’est cassé. Et je dois dire que les gars m’ont beaucoup aidé. L’atmosphère sur un tel un petit terrain, c’est incroyable, c’est très bien », a déclaré Kvitová.

À 3: 5, il a dévié le setball après que l’adversaire ait envoyé le ballon dans le filet, et il a converti le breakball en un revers croisé 4: 5. À 5:5, il a débuté, remportant dix-sept balles d’affilée, soit un tie-break 7-0 et une avance rapide dans le deuxième set, qu’il dominait déjà. Il n’a fait que compliquer le dernier match et a changé la balle du cinquième match avec le septième as du match.

« Le dernier match a été très exigeant mentalement. Les gens m’encourageaient mais je me suis soudainement raidi. Quand j’étais malade. Quand il a commencé à pleuvoir et qu’il a eu un breakball, j’étais ennuyé que cela ait pu se terminer il y a longtemps. Mais heureusement, j’ai « Il a fini, » soupira Kvitova.

Kvitová a signé sa trentième victoire à Paris et pourrait débuter dix quatrièmes en seconde période, où il affrontera Daria Saville, une Australienne, qui a joué un joker.

Le vainqueur junior parisien de l’année dernière, Nosková, a tourmenté le sensationnel champion de l’US Open, Raducanu, pendant plus de deux heures et demie. Le plus jeune participant au tournoi et le 184e joueur de tennis au monde a joué avec bravoure, pariant 48 balles gagnantes dans le match, mais faisant également 54 erreurs.

Nosková a décidé le premier set en remportant le tie-break avec un ratio de 7: 4. Dans le deuxième set, après le coup gagnant, il a breaké à 4: 3, mais immédiatement après l’erreur, il a perdu son service et a perdu le set dans le douzième match après avoir réussi à raccourcir le match contre l’Angleterre. . Dans le set décisif, le jeune Tchèque n’a pas eu assez de force. « Ce fut un combat difficile. Linda a très bien joué et a fait un excellent match », l’a complimenté Raducanu.

Osaka se termine de manière sensationnelle

L’ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka a terminé Roland Garros au premier tour. Les deux fois vainqueurs de l’Open d’Australie et de l’US Open n’ont pas suffi à Amanda Anisimova des États-Unis sur la terre battue de Paris et ont perdu 5: 7 et 4: 6. D’autre part, le premier joueur mondial actuel, Iga wiateková, a continué, qui a battu Lesja Curenková de l’Ukraine clairement 6:2 et 6:0 et a remporté le 29e match consécutif.

Côtes de Wiateková au premier tour de Roland-Garros 2022 | Photo : Reuters

Osaka, 24 ans, actuellement 38e au classement WTA, a payé un premier service raté et perdu dix places devant Anisimov dans le second. Cette année, il n’a pas suffi à un Américain de quatre ans son cadet au troisième tour de l’Open d’Australie.

Osaka a fait tomber Roland Garros au premier tour comme il y a cinq ans. Elle est allée le plus loin dans le troisième tour à trois reprises au Grand Chelem sur terre battue et a un bilan de 7: 5.

La demi-finaliste Roland Garros d’Anisimova 2019 affrontera la Croate Donna Vekicova au prochain tour.

wiateková a continué son apparition souveraine. La native de Varsovie, âgée de 20 ans, qui a remporté cinq tournois d’affilée sur le circuit WTA avant Roland-Garros, a affronté Curenka en 56 minutes et a offert le deuxième set au 119e « canari » mondial. L’année dernière, wiateková a terminé Roland Garros en quart de finale, remportant le tournoi de l’année précédente.

L’Espagnol Rafael Nadal a passé Roland Garros en douceur au deuxième tour. Le 13 fois champion, compliqué par les préparatifs du Grand Chelem de Paris avec un nouveau problème à la jambe, a battu l’Australien Jordan Thompson en deux heures 6:2, 6:2, 6:2.

Aucun problème de santé vu à Nadal aujourd’hui qui lui est arrivé lors du général à Rome en huitièmes de finale contre le Canada Denis Shapovalov. « Je suis très heureux d’avoir disputé trois sets », a déclaré Nadal, 35 ans, qui est encore cette année l’un des plus grands favoris de Roland Garros, avec le champion serbe en titre Novak Djokovic et la star montante espagnole Carlos Alcaraz.

Contre les combattants Thompson, le propriétaire a célébré un record de 21 titres du Grand Chelem et une 106e victoire record en Grand Chelem. Jusqu’à présent, il a partagé un championnat historique avec 105 victoires avec Roger Federer. Il a pu améliorer son équilibre dans la seconde moitié du duel avec l’équipe à domicile Corentin Moutet.

Le Serbe Novak Djokovic se prépare à défendre son titre avec une courte victoire. Le premier joueur du classement mondial a battu le Japonais Yoshihita Nishioku 6 :3, 6 :1, 6 :0 au lendemain de son 35e anniversaire.

Bien que Djokovic ait eu une longue lutte contre un adversaire japonais implacable, il a même lutté pour le match d’ouverture du match pendant dix minutes, mais à la fin, il a remporté son premier duel lors d’un tournoi du Grand Chelem en sept mois et demi en moins de temps. . de deux heures. Le prochain adversaire sera le vainqueur du duel entre le Slovaque Alex Molčan et l’Argentin Federico Coria, qui n’a pas pu jouer aujourd’hui à cause de la pluie.

Open de France de tennis à Paris (terre battue, subvention de 43,6 millions d’euros) :

homme:

Simple – Tour 1: Nadal (5-Sp.) – Thompson (Austr.) 6:2, 6:2, 6:2, Djokovic (1-Srb.) – Nisioka (JPN) 6:3, 6:1, 6:0 Norrie (10-Royaume-Uni) – Guinard (Fr.) 7:5, 6:2, 6:0, Fritz (13-USA) – Rodriguez (ARG) 7:6 (7:2), 3:6 , 6 : 3, 4:6, 6:4, Baez (ARG) – Lajovic (SRB) 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Moutet (Fr.) – Wawrinka (Suisse). ) 2:6 , 6:3, 7:6 (7:2), 6:3, Krajinovi (SRB) – Opelka (17-USA) 7:6 (7:5), 6:2, 6:3 , ilič (20- Croatie) – Balázs (Hongrie) 6 :0, 6 :1, 6 :2, Basilashvili (22-GEO) – Cressy (USA) 3 :6, 2 :6, 7 :6 (10 :8) , 6 : 4 , 6 : 4, Kecmanovič (28-Srb.) – Etcheverry (ARG) 6 : 3, 7 : 5, 6 : 3, Evans (29-Brit.) – F. Cerúndolo (Arg.) 7 : 6 (7:3), 6:4, 6:4, Gojo (HRV) – Giannessi (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4, Nakashima (USA) – Majchrzak (POL) 6:4, 2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2 , McDonald (USA) – Agamenone (It.) 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:3), Cachín (ARG) – Gombos (SR) 6:1, 3:6, 6:2, 6:3, M. Ymer ( SWE) – Duckworth (Austr.) 6:2, 6:4, 6:2, Fucsovics (Hongrie) – Blancaneaux (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4.

Femme:

Simple – Tour 1 : Kvitova (32-CZ) – Bondarova (Hongrie) 7:6 (7:0), 6:1, Parryova (Fr.) – Krejčíková (2-CZ) 1:6, 6:2, 6:3, Raducanuová (12-Royaume-Uni) – Nosková (ČR) 6:7 ​​​​(4:7), 7:5, 6:1, Tomljanovicová (Austr.) – Kontaveitová (5-Est.) 7:6 (7:5), 7:5, Jeanjeanová ( Fr.) – Párrizas (Esp.) 6 : 4, 6 : 3, Jacquemot (Fr.) – Watson (Britannique) 6 : 3, 6 : 3, Andreescu (Kan.) – Bonaventure (Belg.) 3 : 6, 7 : 5, 6 : 0, Anisimov (27-USA) – Osaka (Japon) 7 :5, 6 :4, Qinwen Cheng (Chine) – Zanevska (Belg.) 6 :3, 6 :1, Saville (Austr. ) – Grammatikopulu (grec) 6 : 1, 6 : 2, Trevisanová (It.) – Dartová (Royaume-Uni) 6 : 0, 6 : 2, wiateková (1-Pol.) – Curenková (UKR) 6 : 2, 6 : 0 , Petkovicova (DEU) – Dodinova (Pr.) 6:4, 6:2, Azarenkova (15-Bel.) – Bogdanova (ROU) 6:7 ​​​​(7:9), 7:6 (7: 1) , 6 : 2, Kovinicova (C. Hora) – Samsonova (25-Rus.) 2 : 6, 6 : 2, 6 : 1, Riskeova (USA) – Jastremska (UKR) 6 : 3, 6 : 3, Kerberová ( 21-Nm.) – Frechová (Pol.) 2:6, 6:3, 7:5, Kuděrmětová (29-Rus.) – Chu Lin (Chine) 6:4, 3:6 , 6:3, Schmiedlova – Kucova (les deux SR) 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.